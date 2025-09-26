Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un grupo de alumnos y docentes de la Escuela Primaria N\u00ba 375 "L\u00e1zaro Cruz" de Miyuyoc, departamento Humahuaca, visit\u00f3 la Legislatura de Jujuy, donde fueron recibidos por las diputadas Mar\u00eda Teresa Ferr\u00edn, presidenta de la Comisi\u00f3n de Educaci\u00f3n y Mariela Ortiz, presidenta de la Comisi\u00f3n de Cultura y Turismo. La delegaci\u00f3n estuvo acompa\u00f1ada por el presidente del Colegio de Farmac\u00e9uticos de Jujuy, Gustavo Mart\u00ednez, instituci\u00f3n que desde hace 25 a\u00f1os apadrina a la escuela. Durante la jornada, los estudiantes ingresaron al recinto de sesiones, donde la legisladora les brind\u00f3 palabras de bienvenida y explic\u00f3 la importancia del Poder Legislativo en la vida democr\u00e1tica. Posteriormente, compartieron un desayuno en el sal\u00f3n "Marcos Paz. En ese marco, la diputada Mar\u00eda Teresa Ferr\u00edn sostuvo que para la instituci\u00f3n es gratificante recibir la visita de los ni\u00f1os, "para nosotros es un placer enorme recibirlos. Ocho ni\u00f1os, de entre tres y doce a\u00f1os, muchos de ellos sin conocer la Capital, pudieron descubrir la Legislatura, uno de los tres poderes del Estado. Aqu\u00ed se elaboran las normas que organizan la vida en sociedad", expres\u00f3. Adem\u00e1s, subray\u00f3 la importancia del v\u00ednculo y en acuerdo t\u00e1cito que debe existir entre escuela y familia, "en tiempos de bullying, acoso o drogas, la familia no debe soltar nunca la mano de sus hijos. El sistema educativo y esta sociedad en la que les toca vivir hoy es muy compleja y necesitamos acuerdos entre familia, escuela y sociedad para dar respuestas". Por su parte, el presidente del Colegio de Farmac\u00e9uticos, Gustavo Mart\u00ednez resalt\u00f3 la emoci\u00f3n de la jornada, que coincidi\u00f3 con el D\u00eda Internacional del Farmac\u00e9utico, "es una visita muy especial que nos alegra profundamente. El Colegio de Farmac\u00e9utico hace veinticinco a\u00f1os, que es padrino de la escuelita, entonces siempre se est\u00e1 trabajando en ese sentido con lo que ellos necesitan. Peri\u00f3dicamente vamos a Miyuyoc, siempre nos espera con mucho cari\u00f1o. Ver a los ni\u00f1os disfrutar de la ciudad y de cada espacio es un orgullo para nosotros", remarc\u00f3. En tanto la directora de la instituci\u00f3n, Sandra Victoria Rivera, consider\u00f3 el viaje como una experiencia inolvidable para los ni\u00f1os, resalt\u00f3 que desde hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os que los chicos de la escuela no ven\u00edan a San Salvador de Jujuy. "Para la mayor\u00eda fue la primera vez. Ver las carrozas, el Cabildo y estar en la Legislatura es algo que no olvidar\u00e1n jam\u00e1s. Estamos eternamente agradecidos a los padrinos, al Colegio de Farmac\u00e9uticos y a todos los que hicieron posible este sue\u00f1o", sostuvo. La agenda de la delegaci\u00f3n continuar\u00e1 con el recorrido por distintos puntos de la ciudad Capital y posteriormente compartir\u00e1n un almuerzo con los padrinos de la escuela y emprender\u00e1n el regreso a la localidad de Miyuyoc.