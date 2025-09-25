El apoyo de Estados Unidos sum\u00f3 calma a los mercados. Ahora el Gobierno busca que eso se traduzca en d\u00f3lares, lo que mejorar\u00eda su panorama para las elecciones de octubre. La cumbre de este martes entre Milei y Trump, clave. Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Hay una famosa jugada en el f\u00fatbol americano conocida como Hail Mary. El Ave Mar\u00eda. Es un pase largo, algo desesperado. Se realiza en los \u00faltimos segundos del partido, cuando un equipo necesita un milagro para ganar o empatar. Cuando no hay otra opci\u00f3n. El mariscal de campo lanza la pelota lo m\u00e1s lejos y alto posible, hacia la zona de anotaci\u00f3n del oponente, y ruega porque alguno de sus receptores la atrape. Su probabilidad de \u00e9xito es baja. Pero si sale bien\u2026 El Gobierno argentino se encuentra a punto de lanzar su Hail Mary. Tras un tiempo demasiado largo en un tobog\u00e1n pol\u00edtico-financiero cuya pendiente fue haci\u00e9ndose mayor con hitos como la seguidilla de derrotas en el Congreso, los audios de Spagnuolo, la paliza en la Provincia de Buenos Aires y la venta de 1100 millones de d\u00f3lares en tres d\u00edas para defender la banda alta del billete, la apuesta pr\u00e1cticamente a todo o nada pasa ahora por los resultados del encuentro de este martes entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump. Un resultado f\u00e1cilmente medible: cu\u00e1ntos d\u00f3lares podr\u00eda prestar Washington para engordar las enflaquecidas reservas criollas. Las especulaciones circularon por Buenos Aires todo el fin de semana. Se record\u00f3 la asistencia del Tesoro norteamericano a M\u00e9xico en los \u201990 por el Efecto Tequila. Se analiz\u00f3 la importancia estrat\u00e9gica que tiene para Estados Unidos mantener la distancia entre Argentina y China. Se habl\u00f3 de las alternativas que maneja el Fondo de Estabilizaci\u00f3n Cambiaria (Exchange Stabilization Fund, EFS) y de la celeridad que podr\u00eda tener o no un cr\u00e9dito directo del gobierno del magnate republicano. Hasta se mencion\u00f3 una cifra disparatada: 30.000 millones de d\u00f3lares. Por supuesto, tambi\u00e9n se puso \u00e9nfasis en la buena relaci\u00f3n personal entre los dos presidentes, adem\u00e1s de los aspectos similares de sus peculiares personalidades. Lo cierto es que las se\u00f1ales est\u00e1n ah\u00ed. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien hab\u00eda visitado y elogiado el pa\u00eds en abril, insisti\u00f3 con un fuerte respaldo al Gobierno este lunes: \u201cArgentina es un aliado de Estados Unidos de importancia sist\u00e9mica en Am\u00e9rica Latina, y el Departamento del Tesoro est\u00e1 dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilizaci\u00f3n est\u00e1n sobre la mesa\u201d. El tuit fue inmediatamente agradecido por Milei y por el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo. El efecto -multiplicado por el anuncio de la eliminaci\u00f3n de las retenciones- tambi\u00e9n fue inmediato: baj\u00f3 m\u00e1s de 300 puntos el riesgo pa\u00eds, subieron bonos y acciones argentinas y el d\u00f3lar oficial cay\u00f3 $85. Las estimulantes palabras de Bessent llegan un d\u00eda antes de la cumbre entre Trump y Milei, quien tambi\u00e9n se reunir\u00e1 este martes con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, quien sum\u00f3 su propio granito de arena al postear que \u201cla declaraci\u00f3n de apoyo de Bessent a Argentina subraya el papel crucial de los socios en la promoci\u00f3n de pol\u00edticas s\u00f3lidas de estabilizaci\u00f3n y crecimiento\u201d. Si Argentina consiguiera una prueba de que Estados Unidos impedir\u00e1 que tenga problemas para pagar los 4.300 millones de d\u00f3lares de deuda que vencen en enero, los mercados podr\u00edan ofrecer una tregua en la presi\u00f3n sobre el precio de la divisa estadounidense (Cristina Kirchner, desde su prisi\u00f3n hogare\u00f1a, ech\u00f3 le\u00f1a al fuego el s\u00e1bado con un tuit que arrancaba: \u201cChe Milei! \u00a1Qu\u00e9 olor a default!\u201d). Es decir, el d\u00f3lar podr\u00eda recuperar algo de la tranquilidad que tuvo todo el primer a\u00f1o de la administraci\u00f3n mile\u00edsta, se alejar\u00edan los fantasmas de un efecto rebote en la inflaci\u00f3n y el oficialismo podr\u00eda volver a mirar con mejores ojos las elecciones legislativas -claves para la segunda etapa del mandato- que suceder\u00e1n en apenas un mes. \u201cSeguimos confiando en que el apoyo del Presidente @JMilei a la disciplina fiscal y a las reformas procrecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina\u201d, escribi\u00f3 Bessent en uno de sus tuits del lunes por la ma\u00f1ana. Un aliento trumpista muy bienvenido para la campa\u00f1a, que apunta justo al elemento que necesita recuperar el Gobierno si pretende buenos n\u00fameros el 26 de octubre: confianza. Pablo Vaca Fuente