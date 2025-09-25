Jujuy al d\u00eda \u00ae - Como parte de su agenda institucional y pol\u00edtica, el secretario de Energ\u00eda de la provincia y candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece, Mario Pizarro, visit\u00f3 la localidad de La Mendieta, donde particip\u00f3 de las fiestas patronales y mantuvo un encuentro con el intendente Ricardo Farf\u00e1n y el administrador del Ingenio R\u00edo Grande, Ricardo S\u00e1nchez Riera. "Aprovechamos la visita para saludarlos y, al mismo tiempo, conversar sobre las inquietudes del sector, especialmente en lo que respecta al presente y futuro de los biocombustibles en Jujuy y el pa\u00eds", expres\u00f3 Pizarro. El funcionario record\u00f3 que Jujuy forma parte de la Liga Bioenerg\u00e9tica de Provincias, y ratific\u00f3 su compromiso con el desarrollo sustentable del sector ca\u00f1ero-azucarero y su potencial para diversificar la matriz energ\u00e9tica nacional. "Los biocombustibles no solo son clave para el ambiente y la econom\u00eda regional, sino tambi\u00e9n una oportunidad concreta de empleo y desarrollo productivo con valor agregado. Vamos a seguir defendi\u00e9ndolos tanto desde la provincia como en el Congreso de la Naci\u00f3n", asegur\u00f3.