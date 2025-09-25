Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco del encuentro del XXVIII Foro Iberoamericano de Garant\u00edas y Financiamiento para PYMEs que se realiza en Bariloche, el gobernador Carlos Sadir advirti\u00f3 la necesidad de seguir trabajando en pol\u00edticas p\u00fablicas que permitan el crecimiento del sector privado. El gobernador Carlos Sadir participa, junto a otros mandatarios provinciales, referentes internacionales del sistema de cr\u00e9dito y organismos multilaterales, del encuentro organizado por el Gobierno de R\u00edo Negro, la Red Iberoamericana de Garant\u00edas (REGAR) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El foro se desarrollar\u00e1 hasta este viernes y abordar\u00e1 los principales desaf\u00edos vinculados al financiamiento productivo. En la apertura y mesa debate sobre \u201cLas garant\u00edas en la econom\u00eda del futuro\u201d el mandatario juje\u00f1o expres\u00f3 que \u201cel FOGAJuy tiene un a\u00f1o, es joven pero muy exitoso y prometedor\u201d. Describi\u00f3 que Jujuy cuenta con actividades productivas importantes, tradicionales, como az\u00facar, tabaco, alcohol y miner\u00eda. \u201cCon trabajo y junto a las comunidades existe una minera sustentable que permite la explotaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de litio, muy importante en la transici\u00f3n energ\u00e9tica, esto nos ha dado un nuevo impulso. M\u00e1s all\u00e1 de las explotaciones tradicionales que siempre hemos tenido de plomo, plata, zinc\u201d, agreg\u00f3. En esa l\u00ednea, sostuvo que el litio es un mineral que tiene demanda de empresas de capitales extranjeros y convoca a proveedores locales a armar cl\u00faster. \u201cHay un compromiso de quienes realizan este tipo de explotaci\u00f3n lo realicen en forma directa con trabajadores de la zona, eso obliga a muchas empresas litieras a acompa\u00f1ar el crecimiento de empresas peque\u00f1as o medianas, esto es lo que permiti\u00f3 el FOGAJuy\u201d. Cabe indicar, que el Fondo de Garant\u00eda de Jujuy es una herramienta p\u00fablica creada para facilitar el acceso a financiamiento a micro, peque\u00f1as y medianas empresas. \u201cLes permite acceder al cr\u00e9dito que de otra manera no llegar\u00edan, porque esa peque\u00f1a empresa o mediana no llegan a lo mejor a un banco porque no cumplen algunos requisitos exigidos y el FOGAJuy los ayuda\u201d, puntualiz\u00f3.Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3, que la provincia cuenta con la ley de incentivos para las inversiones que permite nuevas inversiones, a trav\u00e9s de ciertos beneficios o incentivos, con el fin de fomentar el trabajo y crecimiento en Jujuy. Sadir prosigui\u00f3 remarcando, que Jujuy tambi\u00e9n tiene otra actividad importante y es el turismo. \u201cEste sector tiene la particularidad que genera el crecimiento de emprendedores a empresas con el financiamiento\u201d, a\u00f1adi\u00f3.Bajo esa premisa de facilitar el acceso al cr\u00e9dito, el gobernador se\u00f1al\u00f3 que \u201chemos bajado impuestos en varios sectores, eliminado la burocracia para facilitar los tr\u00e1mites para que los empresarios se instalen en nuestra provincia\u201d. En ese sentido, ponder\u00f3 que los fondos de garant\u00eda facilitan el crecimiento de una pyme. \u201cTenemos la tarea de educar y de mostrarle a todos los empresarios los beneficios de este fondo de garant\u00eda\u201d, sostuvo.Finalmente, agradeci\u00f3 al CFI por la oportunidad de trabajar con el Fondo de Garant\u00eda. \u201cTenemos un referente importante en Jujuy que nos acompa\u00f1a todo el tiempo y otro motor de desarrollo es el fondo de garant\u00eda que genera fuentes de trabajo, y eso es el gran desaf\u00edo que tenemos como juje\u00f1os y como argentinos. Pensar en la actividad privada, en pol\u00edticas p\u00fablicas federales republicanas para ser un Jujuy grande y un pa\u00eds grande que todos deseamos y necesitamos\u201d, expres\u00f3 Sadir.