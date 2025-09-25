Agentes municipales, de seguridad y de educaci\u00f3n cumplieron con la capacitaci\u00f3n Jujuy al d\u00eda \u00ae - En un emotivo acto realizado en Pampa Blanca, se entregaron los certificados de finalizaci\u00f3n de la formaci\u00f3n en Ley Micaela a agentes municipales, de seguridad y de educaci\u00f3n, donde se abordaron en los diferentes m\u00f3dulos temas relacionados a g\u00e9nero y violencia de g\u00e9nero. La jornada estuvo encabezada por la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, junto al Intendente de la localidad de Pampa Blanca, Bruno Monz\u00f3n. La instancia de capacitaci\u00f3n tuvo como eje central brindar herramientas para la prevenci\u00f3n y abordaje de situaciones de violencia por motivos de g\u00e9nero, reafirmando el compromiso de construir \u00e1mbitos laborales m\u00e1s justos, equitativos y libres de discriminaci\u00f3n. Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destac\u00f3 la importancia de la Ley Micaela como pol\u00edtica p\u00fablica fundamental para garantizar que cada agente del Estado pueda convertirse en promotor de derechos y transformador en su espacio de trabajo. Es importante recordar que la Ley Micaela, Normativa N\u00b0 27.499 establece la capacitaci\u00f3n obligatoria en g\u00e9nero y violencia de g\u00e9nero a todas las personas que se desempe\u00f1en en los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.Durante el acto se reconoci\u00f3 la responsabilidad y el compromiso de quienes participaron de la capacitaci\u00f3n, valorando la disposici\u00f3n de los distintos sectores para fortalecer la perspectiva de g\u00e9nero en la gesti\u00f3n p\u00fablica y en la vida comunitaria. Asimismo, se agradeci\u00f3 especialmente el acompa\u00f1amiento del Intendente Bruno Monz\u00f3n y de la referente de G\u00e9nero, Mirta Cuellar, por su apoyo permanente en la organizaci\u00f3n de estas instancias que contribuyen a consolidar una sociedad m\u00e1s igualitaria y libre de violencia por motivos de g\u00e9nero.Por el Consejo Provincial de Mujeres particip\u00f3 tambi\u00e9n Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoci\u00f3n de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.