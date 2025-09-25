Jujuy al d\u00eda \u00ae - Ediles capitalinos participaron de una nueva Sesi\u00f3n Ordinaria del presente per\u00edodo legislativo, donde tomaron estado parlamentario numerosos proyectos de los diferentes bloques, como as\u00ed tambi\u00e9n se avanz\u00f3 con la aprobaci\u00f3n de ordenanzas y minutas de declaraciones. Finalizada la sesi\u00f3n, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, destac\u00f3 tres proyectos tratados que catalog\u00f3 de trascendentes, "uno relacionado con un pedido del Instituto de Viviendas de Jujuy a fin de colaborar con la legislaci\u00f3n para desarrollar otro plan de vivienda dentro de los programas que tiene el instituto, particularmente en Alto Comedero. En ese sentido, se est\u00e1 dando el marco legal para que este proyecto, que tiene que ver con torres en el sector de las 150 hect\u00e1reas, pueda desarrollarse". Por otro lado, Aguiar brind\u00f3 detalles sobre una ordenanza promulgada que establece la limitaci\u00f3n de la venta y expendio de vapeadores a menores de edad, dentro del \u00e1mbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, "es algo que nos preocupa, porque se vio la proliferaci\u00f3n, sobre todo en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Este es un elemento que no es seguro para la salud y, particularmente, para menores de 18 a\u00f1os. Nos parec\u00eda importante generar alg\u00fan tipo de limitaci\u00f3n o restricci\u00f3n a la venta y difusi\u00f3n de este tipo de producto". M\u00e1s adelante, el edil radical hizo referencia a otro tema abordado en la sesi\u00f3n: "Existe un reclamo de la sociedad que est\u00e1 siendo objeto de tratamiento en estos momentos y tiene que ver con los escapes de moto veh\u00edculos que generan ruidos, generalmente exorbitantes. La idea es dar las herramientas legales al Ejecutivo para el control de este tipo de elementos y, en caso de ser necesario, producir la destrucci\u00f3n de los ca\u00f1os de escape liberados. La idea ha sido dotar de este tipo de ordenanza que nos ayuda a convivir como sociedad y que son importantes". Por \u00faltimo, remarc\u00f3: "Se trat\u00f3 el conflicto en Palestina, en Franja de Gaza, ya que no es ajeno al Concejo Deliberante, es por eso que se emiti\u00f3 una declaraci\u00f3n donde el Concejo Deliberante solicita el respeto a un decreto dictado en el a\u00f1o 2010 por el gobierno nacional que reconoce al Estado Palestino, como una forma de buscar la paz y, por supuesto, la preocupaci\u00f3n por lo que est\u00e1n viviendo particularmente la sociedad civil y los ni\u00f1os de Palestina. Creemos que deben tener el respeto por parte de la sociedad internacional y de toda la humanidad, para evitar esto que est\u00e1 pasando". Otros temas En el transcurso de la sesi\u00f3n, se aprob\u00f3 la Minuta N\u00ba 129, referente a declarar de Inter\u00e9s Municipal el VII Foro de Estados Sub-Nacionales del corredor Bioce\u00e1nico de Capricornio, a realizarse los d\u00edas 8, 9 y 10 de octubre en nuestra Ciudad. Del mismo modo, se dio curso favorable, a trav\u00e9s de la Ordenanza N\u00ba 8198, que declara al periodista Luis Otero "Hu\u00e9sped de Honor de la ciudad de San Salvador de Jujuy", en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, \u00e9tica y compromiso con la comunidad.