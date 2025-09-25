GIRSU Jujuy en el marco de su Plan de Limpieza de microbasurales realiz\u00f3 un nuevo operativo en la colectora de Palpal\u00e1 junto a Vialidad de la Provincia Jujuy al d\u00eda \u00ae - GIRSU Jujuy, junto a la Direcci\u00f3n Provincial de Vialidad, ejecut\u00f3 un operativo de limpieza con maquinaria pesada en la Ruta 66, puntualmente en la Colectora, retirando residuos en el sector del puente R\u00edo Los Alisos para su disposici\u00f3n segura en el Centro Ambiental Jujuy. El trabajo articulado entre GIRSU Jujuy S.E., el Ministerio de Ambiente y la Direcci\u00f3n Provincial de Vialidad resulta clave para enfrentar la problem\u00e1tica de los microbasurales. La planificaci\u00f3n, log\u00edstica y disposici\u00f3n final segura de los residuos en el Centro Ambiental Jujuy (CAJ) estuvo a cargo de GIRSU Jujuy S.E. Tras la limpieza con maquinaria pesada para remover el mayor volumen de residuos, el plan continuar\u00e1 con la intervenci\u00f3n de las cooperativas de trabajo, que realizar\u00e1n tareas complementarias de recolecci\u00f3n. Esta iniciativa se enmarca en la visi\u00f3n del Gobernador, Carlos Sadir, y la ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n que busca seguir transformando los espacios p\u00fablicos en entornos limpios y seguros. Propuesta ambiental que busca generar conciencia en la ciudadan\u00eda y desalentar la pr\u00e1ctica de arrojar residuos en lugares no habilitados, promover el trabajo digno de ex recuperadores que trabajan en el sistema GIRSU, evitar focos infecciosos y cuidar el ambiente. Cabe destacar que la Ley Provincial N\u00b0 5063 \u201cLEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE\u201d, establece infracciones y sanciones a quienes violen las normas de protecci\u00f3n, preservaci\u00f3n, conservaci\u00f3n, defensa y mejoramiento del ambiente. Acciones de GIRSU Jujuy A pesar de haberse realizado dos limpiezas anteriores este a\u00f1o, la primera en el mes de diciembre en conjunto con el Municipio, y la segunda en mayo con el apoyo de la Direcci\u00f3n Provincial de Vialidad, otra vez se present\u00f3 un gran acumulaci\u00f3n de residuos. Con este operativo el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la gesti\u00f3n de residuos y la preservaci\u00f3n del patrimonio ambiental. Las tareas conjuntas buscan limpiar, pero tambi\u00e9n educar y prevenir, promoviendo un Jujuy m\u00e1s limpio. Basural antes de ser intervenido Desde GIRSU Jujuy, se recuerda a la poblaci\u00f3n la importancia de la responsabilidad de cada ciudadano de depositar los residuos en los lugares habilitados, como contenedores o puntos limpios dispuestos por cada municipio, y a la vez respetar los horarios en que pasa el cami\u00f3n recolector.