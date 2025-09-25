Morales: “Hay buenas expectativas”

Jujuy al día ® – El presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Walter Morales, sostiene “buenas expectativas” de clasificar al reducido en los primeros lugares, atento a que “tenemos un plantel que nos llevó a estar punteros mucho tiempo y que sigue arriba en la tabla”.

“Se vienen cosas importantes”, consideró y recordó que “hacía mucho que Gimnasia no jugaba por algo”.

“Queremos ascender”, definió, sin embargo apuntó que este objetivo “no es fácil, por cuanto hay 38 equipos que buscan lo mismo, caso contrario todos serían campeones y estarían en primera división”.

En estos términos se pronunció tras mantener una conversación con el plantel de jugadores, cuerpo técnico y staff del equipo profesional.

Por otra parte, Morales aseguró que “confiamos en nuestros futbolistas” y resaltó que “a pesar de las bajas por el esfuerzo de todo un año y de un certamen tan duro, el grupo está muy bien”. “Planteles buenos hay muchos y en todos lados, pero nosotros logramos conformar un buen equipo”, observó.

En otro orden, hizo referencia a la paridad que impera en la Primera Nacional, indicando que “es un torneo muy parejo, en el que cualquiera le gana a cualquiera” y analizó que “al ser una competencia tan larga y exigente, los equipos experimentan algunos bajones futbolísticos o físicos”.

“Lo apasionante de este torneo, es que la mayoría juega por algún objetivo, llegar a la final, ingresar al reducido o no descender”, completó.

Finalmente, Morales agradeció a los hinchas por el “apoyo permanente al equipo y al club” y recalcó que “la gente sabe que el equipo deja todo en el campo de juego”.