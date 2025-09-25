Lo que nos dejan esos cimbronazos es la sensaci\u00f3n, acaso renovada, de que todo es incierto en la Argentina: nadie sabe bien d\u00f3nde est\u00e1 parado ni qu\u00e9 puede pasar ma\u00f1ana Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Las consecuencias de los cimbronazos financieros como el que se vivi\u00f3 la semana pasada pueden medirse en datos duros, desde la evoluci\u00f3n del riesgo pa\u00eds hasta la valuaci\u00f3n de las empresas que cotizan en bolsa, el nivel de las reservas o la cotizaci\u00f3n de los bonos. Sin embargo, hay una secuela, quiz\u00e1 la fundamental, que es imposible cuantificar y resumir en un indicador. Tal vez sea, tambi\u00e9n, la m\u00e1s dif\u00edcil de revertir. Tiene que ver con el impacto que producen esas crisis en el \u00e1nimo social y en el esp\u00edritu ciudadano. Lo que nos dejan esos temblores es la sensaci\u00f3n, acaso renovada, de que todo es incierto en la Argentina, que nadie sabe bien d\u00f3nde est\u00e1 parado ni qu\u00e9 puede pasar ma\u00f1ana. Parece algo intangible, pero condiciona de manera muy concreta las decisiones de los inversores, de los ahorristas, de los comerciantes y los empresarios. Y moldea, al mismo tiempo, una cultura que se aleja del riesgo y de la innovaci\u00f3n para buscar formas de protegerse, de aferrarse a lo que se tiene y de vivir el d\u00eda a d\u00eda, sin est\u00edmulos para planificar y mucho menos para embarcarse en proyectos de largo plazo. El \u201c\u00edndice de incertidumbre\u201d parece una referencia brumosa, un poco abstracta, pero basta poner un o\u00eddo atento en las conversaciones cotidianas para comprobar que en la Argentina se mantiene por las nubes. El interrogante se repite en estos d\u00edas en todas las sobremesas: \u201c\u00bfqu\u00e9 va a pasar?\u201d. No es una mera pregunta ret\u00f3rica; es la expresi\u00f3n de una percepci\u00f3n de fragilidad que se ha enquistado en la cultura nacional. Los vaivenes abruptos en los mercados tambi\u00e9n reflejan esa incertidumbre. Todo alimenta una sensaci\u00f3n de desconfianza y de urgencia permanente que no solo condiciona el desarrollo econ\u00f3mico, sino tambi\u00e9n el \u00e1nimo y la energ\u00eda colectiva. Pocos pa\u00edses viven, como la Argentina, con el coraz\u00f3n en la boca. Aun aquellos en los que existe una fuerte inestabilidad pol\u00edtica sienten que la econom\u00eda y las instituciones, as\u00ed como su propia esfera de planificaci\u00f3n y trabajo, est\u00e1n preservadas de los cimbronazos que puedan afectar a los gobiernos de turno. Los extranjeros que llegan a Buenos Aires se sorprenden, incluso, de lo pendientes que estamos los argentinos de lo que dicen el presidente o el ministro de Econom\u00eda. No est\u00e1n acostumbrados a que la pol\u00edtica, el Estado y el poder muevan tanto el amper\u00edmetro de sus vidas cotidianas. Tal vez por su experiencia hist\u00f3rica, tal vez por su dise\u00f1o institucional, pero sobre todo por una cultura de antagonismos y bandazos exacerbados, la Argentina siente que cada temblor pol\u00edtico y financiero le mueve el piso al ciudadano com\u00fan. En las \u00faltimas d\u00e9cadas, llegamos a naturalizar que desde el gobierno se impulsaran s\u00fabitos cambios de reglas, manotazos de uno u otro tipo, cepos, restricciones, corralitos, controles, topes, bandas, retenciones, sobretasas y un infinito diccionario de eufemismos que han regulado desde los movimientos bancarios hasta la disponibilidad del capital y los ahorros. Todo eso ha generado una sociedad a la defensiva, m\u00e1s atenta a mecanismos para \u201csalvarse como se pueda\u201d que a la innovaci\u00f3n y la planificaci\u00f3n a largo plazo. Ha generado una cultura del inmovilismo; el reflejo de quedarnos quietos y de buscar refugios que, aunque sea en apariencia, den una sensaci\u00f3n de seguridad. Los d\u00f3lares bajo el colch\u00f3n son un s\u00edmbolo de esa actitud. Las oscilaciones pol\u00edticas se viven como verdaderos traumas. A diferencia de lo que ocurre en las democracias modernas, donde la alternancia en el poder no mueve la aguja del riesgo pa\u00eds ni altera el n\u00facleo de la estabilidad econ\u00f3mica, en la Argentina la sola perspectiva de un cambio de ciclo suele generar cataclismos y prevenciones de todo tipo. \u00bfPor qu\u00e9? La respuesta hay que rastrearla en una cultura pol\u00edtica que desprecia los acuerdos fundamentales y que se ha alejado cada vez m\u00e1s del di\u00e1logo y la b\u00fasqueda de consensos. \u00bfNo deber\u00eda haber un acuerdo inamovible sobre la regla del equilibrio fiscal? \u00bfNo habr\u00eda que desterrar para siempre la discusi\u00f3n sobre los peligros y la trampa de la emisi\u00f3n artificial? Podr\u00e1 decirse que esa fue la ambici\u00f3n del llamado \u201cPacto de Mayo\u201d. Pero \u00bfsolo se trata de voluntarismo o de una genuina actitud para la b\u00fasqueda de consensos? \u00bfCu\u00e1l es el sentido de proponer un pacto si al mismo tiempo se boicotea cualquier posibilidad de di\u00e1logo? Tambi\u00e9n hay que rastrear la respuesta en un deterioro del tejido institucional y, sobre todo, en la p\u00e9rdida de independencia y profesionalismo en muchos estamentos del Estado. \u00bfEn qu\u00e9 pa\u00edses serios se admite que el Banco Central sea un ap\u00e9ndice del Ministerio de Econom\u00eda? Despu\u00e9s del descalabro que provocaron d\u00e9cadas de despilfarro y arbitrariedades, la Argentina est\u00e1 obligada a encarar un proceso de saneamiento y normalizaci\u00f3n. Ser\u00e1 arduo y doloroso, por supuesto, pero es el \u00fanico camino. \u00bfEstamos bien orientados? Adem\u00e1s de la orientaci\u00f3n, \u00bfvamos con el m\u00e9todo, la velocidad y los instrumentos correctos? Tal vez esas preguntas resuman los ejes de un debate crucial en las v\u00edsperas electorales. Ordenar las cuentas del Estado, desregular y racionalizar la burocracia son objetivos elementales. Recuperar una noci\u00f3n de orden p\u00fablico y consolidar un alineamiento internacional con las democracias occidentales es otra l\u00ednea de acci\u00f3n indispensable. Sin embargo, la Argentina necesita a la vez reconstruir un capital de confianza social que es absolutamente necesario para el desarrollo econ\u00f3mico. Y ese desaf\u00edo exige firmeza, pero tambi\u00e9n responsabilidad, di\u00e1logo, mesura y equilibrio. Necesita consensos, para que lo que se haga hoy no se diluya ma\u00f1ana. Y necesita, por encima de todo, reglas estables, previsibilidad y un horizonte claro. Hoy hay varias generaciones que no conocen el cr\u00e9dito. Una sociedad que vive sin cr\u00e9dito no concibe tampoco el largo plazo, la planificaci\u00f3n, el sentido del ahorro. La inflaci\u00f3n cr\u00f3nica de las \u00faltimas d\u00e9cadas ha dejado, adem\u00e1s, profundas secuelas psicol\u00f3gicas: preferimos consumir antes que ahorrar; gastar antes que invertir. Estamos moldeados en una cultura de \u201caprovechar el momento\u201d, porque nadie sabe qu\u00e9 va a pasar la semana que viene. Asumir riesgos parece casi temerario. Estamos habituados a que los presupuestos \u2013en el Estado, en una empresa o en la \u00f3rbita familiar\u2013 sean apenas \u201cun dibujo\u201d, cuando no una mera ficci\u00f3n. La sensaci\u00f3n de v\u00e9rtigo y de monta\u00f1a rusa domina el \u00e1nimo colectivo. Tal vez sea una de las explicaciones del auge de la especulaci\u00f3n financiera que se verifica hoy entre los j\u00f3venes. A trav\u00e9s de la tecnolog\u00eda, que ha hecho proliferar las apps de trading, muchos han ingresado en ese mundo vol\u00e1til de las criptomonedas como una estrategia de supervivencia y una oportunidad de \u201cganancias r\u00e1pidas\u201d. En general, son apuestas cortoplacistas, impulsadas por influencers que promueven esquemas piramidales o \u201ccursos\u201d con promesas falsas de \u201cenriquecimiento expr\u00e9s\u201d. As\u00ed es como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registr\u00f3 un crecimiento del 140% en cuentas comitentes juveniles entre 2021 y 2023. Todo ocurre en un marco de regulaciones difusas y de educaci\u00f3n financiera informal, en general a trav\u00e9s de las redes. Parece un micromundo, pero es un s\u00edntoma de esa cultura a la que han empujado la inestabilidad, la precariedad laboral y, sobre todo, la falta de horizonte. Los tableros financieros de la semana pasada nos recordaron la fragilidad estructural de la econom\u00eda argentina. La euforia de estas horas nos recuerda otra cosa: la velocidad con la que pasamos del fervor al espanto, del apocalipsis al triunfalismo. La Argentina necesita recuperar las certezas, el equilibrio, la estabilidad. Y eso se construye con paciencia, pero tambi\u00e9n con seriedad. Un gobierno que no cante victoria antes de tiempo, que reconozca con humildad la magnitud y la complejidad del desafío, y que ejerza el arte de la negociación y el ac