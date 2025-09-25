Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, visit\u00f3 la Biblioteca Popular "Coronel Hilario de la Quintana", de San Antonio, que reabri\u00f3 sus puertas recientemente, y reconoci\u00f3 que se trata de un patrimonio cultural destinado a la conservaci\u00f3n del conocimiento hist\u00f3rico y la memoria, pero tambi\u00e9n de actualizaci\u00f3n de los saberes vinculados con la educaci\u00f3n ambiental. La Ministra de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, mantuvo una reuni\u00f3n con autoridades, gestores y referentes de San Antonio, tanto del Municipio como de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) que se desempe\u00f1an all\u00ed, con quienes convers\u00f3 sobre la reapertura de la Biblioteca Popular "Coronel Hilario de la Quintana". Dijo al respecto que se trata de un espacio de conservaci\u00f3n de la memoria hist\u00f3rica, la cultura, la identidad, y de actualizaci\u00f3n de conocimientos, entre otros los vinculados con la agenda ambiental y clim\u00e1tica actual. En la oportunidad, los presentes acordaron desarrollar algunas pr\u00e1cticas y talleres de educaci\u00f3n ambiental, de gestion de residuos s\u00f3lidos urbanos y residuos especiales, y tambi\u00e9n sobre la posibilidad de avanzar en algunas acciones que involucren a la propia Biblioteca, al Municipio de San Antonio, y a diversas \u00e1reas del gobierno de la provincia. Como por ejemplo el ordenamiento ambiental del territorio, el abordaje olores que provocan algunas actividades en la localidad, y la gesti\u00f3n del agua que es un tema de inter\u00e9s global. "Las bibliotecas p\u00fablicas y populares atesoran la memoria y la historia de cada una de las ciudades, por eso nos parecen un lugar importante que debe volver a ser punto de encuentro para apropiarse tambi\u00e9n de los nuevos conocimientos, como el ambiental", reflexion\u00f3 la ministra Zigar\u00e1n. Dijo tambi\u00e9n que "los temas culturales hacen a la identidad y al patrimonio de los pueblos, por eso destacamos la recuperaci\u00f3n de esta Biblioteca en San Antonio, que el a\u00f1o que viene va a cumplir cien a\u00f1os, con lo cual es una oportunidad de recuperar y valorar el patrimonio hist\u00f3rico no solo edilicio, sino por los libros y publicaciones que conserva".La titular de la cartera ambiental estuvo acompa\u00f1ada de la Secretaria de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Susana Amador; el Secretario de Calidad Ambiental, Gast\u00f3n Chingolani; la Directora de Residuos Especiales y Pasivos Ambientales, Marina Giordana; y el Director de Educaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n Ambiental, Nicol\u00e1s Herrera.Por parte de la Municipalidad y el Concejo Deliberante de San Antonio, estuvieron: Favio D\u00edaz, Mat\u00edas D\u00edaz, Juliana Alarc\u00f3n, Gisela Cort\u00e9z, Andrea G\u00f3mez y Mar\u00eda Sajama; del equipo de la Biblioteca, Iris Ferreyra y Vanesa Ju\u00e1rez; del Ministerio de Educaci\u00f3n, Blanca Salvatierra; y de la Universidad Nacional de Jujuy, Silvia Vitancor, y Juliana Villagra.Al finalizar el encuentro, la Ministra hizo entrega de un kit de educaci\u00f3n ambiental y de gesti\u00f3n de residuos: libros sobre biodiversidad y fauna nativa, un calendario ambiental, y una gu\u00eda de edificios p\u00fablicos m\u00e1s sostenibles, adem\u00e1s de contenedores para promover la separaci\u00f3n binaria de residuos en origen, y unas composteras para el aprovechamiento de residuo org\u00e1nico y la generaci\u00f3n de abono natural.