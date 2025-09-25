Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a GIANELA ARIANA BENITEZ de 19 a\u00f1os. Se encuentra desaparecida desde el 06\/09\/2025, la denuncia fue radicada el 23\/09\/2025, con domicilio en la Ciudad del Carmen - Jujuy. De contextura delgada, tez blanca, cabellos negros, posee tatuaje en el antebrazo izquierdo con el nombre de ULISES, de 1.50mts. de altura aproximadamente. Vestimenta: SE DESCONOCE. Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.