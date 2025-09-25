Jujuy: se busca a Santino Miguel Yurquina

Jujuy al día ® – El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a SANTINO MIGUEL YURQUINA de 3 años.

Se encuentra desaparecido desde el 25/09/2025, la denuncia fue radicada el 25/09/2025 con domicilio en el Barrio Alto Comedero de la Ciudad de S. S. de Jujuy- Jujuy.

De tez trigueña, Cabellos cortos de color negro, ojos negros, de 0,50mts. de estatura aproximada.

Vestía la última vez: campera de color naranja con franjas frises, usa pañal y se encuentra descalzo.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.