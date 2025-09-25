Jujuy al d\u00eda \u00ae - La jueza de la Suprema Corte de Justicia Dra. Laura Lamas Gonz\u00e1lez, en raz\u00f3n de la divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n vinculada a actuaciones en tr\u00e1mite en el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n que la mencionan y relacionadas con la causa que involucra al sacerdote Atilio Luis Bruno -investigado por el presunto delito de abuso sexual-, ha puesto en conocimiento del Alto Tribunal que integra, que hoy -25 de septiembre de 2025- ha iniciado formal proceso de Vindicaci\u00f3n en cumplimiento de la obligaci\u00f3n prevista en el Art\u00edculo 62 apartado 2 de la Constituci\u00f3n de la Provincia de Jujuy, mediante la respectiva presentaci\u00f3n efectuada ante la Oficina de Gesti\u00f3n Judicial. La citada norma constitucional establece que \u201cEl funcionario p\u00fablico o empleado a quien se imputare delito cometido en el ejercicio de su cargo o empleo, est\u00e1 obligado a acusar judicialmente hasta vindicarse, bajo pena de destituci\u00f3n\u201d. Asimismo, la Dra. Lamas Gonz\u00e1lez ha solicitado el uso de licencia hasta tanto culmine el aludido proceso de Vindicaci\u00f3n y cumpla acabadamente con la obligaci\u00f3n impuesta constitucionalmente. De igual manera, comunic\u00f3 a la Suprema Corte de Justicia que promover\u00e1 Querella Criminal en contra de quienes resulten los autores materiales y\/o intelectuales de tan mendaces acusaciones, como as\u00ed tambi\u00e9n de haber obtenido, utilizado, propalado y\/o facilitado una informaci\u00f3n falsa y enga\u00f1osa, reclamando \u2013adem\u00e1s- los da\u00f1os y perjuicios. En su caso, las acciones se extender\u00e1n hacia el o los responsables que hubieran ordenado el actuar malicioso y tendencioso hacia su oficio y responsabilidad.