Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Una jubilada de barrio Coronel Arias denunci\u00f3 haber sido v\u00edctima de una millonaria estafa telef\u00f3nica, luego de que un delincuente se hiciera pasar por empleado de la empresa de energ\u00eda y lograra acceder de manera remota a su tel\u00e9fono celular, desde el cual transfiri\u00f3 una importante suma de dinero. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, el hecho ocurri\u00f3 alrededor de las 14 horas, cuando la v\u00edctima recibi\u00f3 un llamado de un hombre que dijo pertenecer a la empresa de energ\u00eda el\u00e9ctrica de Jujuy. El supuesto empleado le indic\u00f3 que deb\u00eda descargar en su celular una aplicaci\u00f3n para resolver un tr\u00e1mite vinculado al servicio. La mujer, confiada en la indicaci\u00f3n, sigui\u00f3 las instrucciones, lo que permiti\u00f3 al estafador tomar el control total del dispositivo. Minutos m\u00e1s tarde, la damnificada advirti\u00f3 que desde sus cuentas bancarias se hab\u00edan realizado transferencias por un total de 1.350.000 pesos, operaciones que ella desconoc\u00eda por completo. Al percatarse de la maniobra, la jubilada acudi\u00f3 de inmediato a la Polic\u00eda para radicar la denuncia.