Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un grave hecho de tr\u00e1nsito se registr\u00f3 el fin de semana en Humahuaca, donde un joven de 27 a\u00f1os perdi\u00f3 el control de su veh\u00edculo y termin\u00f3 desbarrancando en inmediaciones del barrio 23 de Agosto. El siniestro ocurri\u00f3 en la intersecci\u00f3n de avenida Belgrano y \u00c9xodo, cuando un Renault Sandero negro se despist\u00f3 y cay\u00f3 hacia un costado de la ruta. El conductor viajaba acompa\u00f1ado por su pareja, y ambos fueron asistidos por personal del SAME y efectivos policiales que llegaron de inmediato al lugar. Si bien no presentaron lesiones de gravedad, debieron recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica preventiva. Lo que m\u00e1s llam\u00f3 la atenci\u00f3n fue el resultado del test de alcoholemia practicado al conductor, que arroj\u00f3 2.99 gramos por litro de alcohol en sangre, es decir que se encontraba totalmente alcoholizado.