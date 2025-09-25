Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un hombre de 32 a\u00f1os perdi\u00f3 la vida tras ser atropellado el domingo en la Ruta Provincial N\u00ba 35, a la altura del sector Agua Negra, en Palma Sola. El conductor del veh\u00edculo huy\u00f3 sin auxiliar a la v\u00edctima, pero tras una investigaci\u00f3n intensiva la polic\u00eda logr\u00f3 detener a un sospechoso, vecino de la misma localidad, quien qued\u00f3 a disposici\u00f3n de la Justicia. La v\u00edctima fue identificada como Pablo Daniel Soraire, residente del barrio Puesto Nuevo. Seg\u00fan las primeras indagatorias, se habr\u00eda encontrado dormitando cerca de la cinta asf\u00e1ltica cuando fue embestido por un autom\u00f3vil cuyo conductor se dio a la fuga. El hallazgo del cuerpo se produjo luego de que transe\u00fantes alertaran a los servicios de emergencia sobre un hombre tendido en la ruta. Personal del SAME acudi\u00f3 al lugar y constat\u00f3 que ya no presentaba signos vitales. Se dispuso la recolecci\u00f3n de testimonios y pruebas. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de San Pedro de Jujuy, donde la autopsia confirm\u00f3 como causa de muerte un \u201ctraumatismo enc\u00e9falo craneal grave\u201d. Finalmente, el martes, mediante el an\u00e1lisis de filmaciones y testimonios, se logr\u00f3 localizar al presunto conductor. El veh\u00edculo implicado fue secuestrado para pericias, mientras que el sospechoso permanece detenido a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.