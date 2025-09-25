Jujuy: hallaron a un hombre sin vida en una vivienda del barrio Alto Comedero

Jujuy al día ® – La tarde de ayer se vio alterada en el barrio Nueva Esperanza de Alto Comedero, cuando encontraron a un hombre sin vida dentro de una vivienda ubicada en la intersección de avenida Carahuasi y calle Juan Galán, en el sector B5.

Según fuentes consultadas por nuestro medio, el hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, cuando un joven salió corriendo del domicilio pidiendo ayuda desesperadamente. De inmediato, comerciantes y vecinos de la zona alertaron al 911. En ese momento, una camioneta policial que circulaba por la avenida fue interceptada por el joven y se dirigió rápidamente al lugar.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos confirmaron la presencia de un hombre sin signos vitales. Minutos después, más unidades policiales y personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) llegaron para iniciar las pericias correspondientes.

Testigos señalaron que la propiedad donde ocurrió el hallazgo es un lugar donde se reunían personas a consumir bebidas alcohólicas. Pasadas las 20 horas, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Alto Comedero para continuar con las diligencias investigativas.

Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima ni las causas del deceso, que se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades judiciales y policiales.