Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La presencia de Marcos G\u00f3mez, padre de la ni\u00f1a de 7 a\u00f1os asesinada durante un violento robo en La Plata, fue el momento m\u00e1s emotivo del desfile de carrozas de la FNE 2025. El colegio IPSEL dedic\u00f3 su obra a la memoria de Kim, representando una placita de juegos que simboliza la ternura y la vida de los ni\u00f1os que fallecieron de manera prematura. Marcos G\u00f3mez en Jujuy Marcos G\u00f3mez acompa\u00f1\u00f3 a los estudiantes carroceros y vivi\u00f3 de cerca la propuesta, que busc\u00f3 concientizar sobre la importancia de la memoria y la protecci\u00f3n de la infancia. Durante el desfile, recibi\u00f3 muestras de cari\u00f1o y regalos simb\u00f3licos, que lo conectaron con los recuerdos de su hija. El homenaje emocion\u00f3 al p\u00fablico presente, que valor\u00f3 la iniciativa del colegio y la fuerza con la que el padre particip\u00f3 del acto. Para Marcos, la experiencia fue tambi\u00e9n un espacio de contenci\u00f3n: \u201cVer a los chicos jugar, participar y recordar a mi hija me recarg\u00f3 de energ\u00eda para seguir adelante\u201d, destac\u00f3. Y afirm\u00f3 \u201cmi hija est\u00e1 en el carruaje\u201d. El carruaje del IPSEL no solo rindi\u00f3 homenaje a Kim G\u00f3mez, sino que se transform\u00f3 en un mensaje de memoria y reflexi\u00f3n en el marco de la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes.