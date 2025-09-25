Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un grave episodio de violencia de g\u00e9nero se registr\u00f3 en el barrio San Jos\u00e9, donde un hombre fue detenido luego de amenazar con un arma blanca a su ex pareja. El hecho ocurri\u00f3 cuando efectivos de la Unidad Regional 8 realizaban tareas preventivas en la zona y fueron alertados de la situaci\u00f3n. Al arribar, una mujer denunci\u00f3 que su ex pareja la hab\u00eda intimidado con un arma blanca. De inmediato, el personal policial procedi\u00f3 a la aprehensi\u00f3n del agresor, quien fue trasladado a la dependencia correspondiente y puesto a disposici\u00f3n de la justicia.