Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La noche del martes se vio sacudida en ciudad Perico por un violento asalto cometido en un local comercial del barrio Centro, donde un grupo de delincuentes armados se alz\u00f3 con un bot\u00edn estimado en 15 millones de pesos y huy\u00f3 disparando para evitar ser alcanzado. Fuentes consultadas por nuestro medio indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 21.20 en un comercio de avenida Belgrano, dedicado a la venta de celulares. En ese momento, dos sujetos con los rostros cubiertos por barbijos y capuchas irrumpieron en el lugar, esgrimiendo armas de fuego con las que amenazaron tanto a empleados como a clientes que se encontraban presentes. Bajo intimidaci\u00f3n, los delincuentes lograron sustraer una suma millonaria en efectivo. Tras apoderarse del dinero, salieron r\u00e1pidamente del local y abordaron dos motocicletas que los aguardaban en la puerta, conducidas por otros c\u00f3mplices, con las que emprendieron la fuga en direcci\u00f3n al barrio Nueva Ciudad. En medio de la desesperaci\u00f3n, dos empleados del comercio decidieron seguirlos en un veh\u00edculo particular, iniciando una persecuci\u00f3n por avenida Belgrano. Sin embargo, al llegar a la rotonda, los malvivientes efectuaron al menos un disparo hacia el rodado en el que eran perseguidos, lo que oblig\u00f3 a los trabajadores a frenar de inmediato, evitando as\u00ed una tragedia mayor. Los investigadores realizaron el levantamiento de pruebas y solicitaron las im\u00e1genes de las c\u00e1maras de seguridad instaladas en la zona, en un intento por reconstruir la ruta de escape de la banda y dar con los responsables.