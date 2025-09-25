Humahuaca: hallaron sin vida a un hombre de 41 años en su domicilio

Jujuy al día ® – En la tarde del martes 23 de septiembre, un hombre de 41 años, fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en el barrio Medalla Milagrosa de la ciudad de Humahuaca.

Fuentes consultadas por nuestro medio señalaron que fue su hermano quien, al regresar al domicilio alrededor de las 18:30, advirtió que el hombre se encontraba sin signos vitales. Horas antes, el fallecido había manifestado padecer fuertes dolores estomacales, aunque no quiso ir al hospital local.

Tras el aviso a la policía, se hicieron presentes efectivos de la Seccional 15°, personal de criminalística, SAME y bomberos, quienes constataron la situación y trasladaron el cuerpo a la morgue del Hospital Dr. Belgrano.

El examen cadavérico, realizado esa misma noche determinó que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio. Tras las tareas de rigor se confeccionó el certificado de defunción.