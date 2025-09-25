Estudiantes de Cusi Cusi visitaron la Legislatura

Jujuy al día ® – Un grupo de 17 estudiantes del Colegio Polimodal Nº 1 de Cusi Cusi visitó la Legislatura, en el marco de una recorrida por distintas instituciones de San Salvador de Jujuy. La actividad, que fue coordinada por la diputada Alejandra Elías, forma parte de una experiencia educativa que busca acercar a los jóvenes del interior a la vida institucional y cultural de la ciudad Capital.

También acompañaron la recepción del contingente estudiantil, los legisladores Omar Gutiérrez, María Teresa Ferrin, Diego Cruz, Noelia Quispe y Yolanda Olga Ramos.

“Es una alegría recibir a los chicos del interior profundo, que muchas veces no tienen la posibilidad de llegar a la ciudad para vivir la Fiesta de los Estudiantes o conocer cómo funcionan nuestras instituciones”, expresó Elías. La legisladora destacó el esfuerzo de docentes y comunidad y el gobierno de Jujuy que hacen posible estas experiencias y subrayó la importancia de que los jóvenes “conozcan también el desarrollo turístico y económico de la Puna”, aludiendo al corredor ecoturístico recientemente inaugurado en la región.

En ese sentido, Elías destacó el crecimiento del corredor ecoturístico de la Puna, que involucra a comunidades de Santa Catalina, Rinconada y Cusi Cusi, además de poblaciones de Bolivia y Chile. Recordó que el 4 de junio se realizó por esa zona un fan tour internacional en el hito 5 y 6, donde se mostraron los atractivos locales. “La zona ofrece propuestas en Cusi Cusi, Loma Blanca y Santo Domingo, donde recientemente se inauguró un hotel y un centro de interpretación. Todo esto demuestra que es posible apostar al desarrollo económico a partir del turismo”, remarcó.

Por su parte, Dante Patagua, docente del establecimiento, valoró la iniciativa: “Es una experiencia que capacita a nuestros estudiantes y les permite conocer de cerca cómo se ejercen los derechos, deberes y las leyes”. El contingente continuó su itinerario con visitas a la Casa de Gobierno, el Cabildo y distintos espacios culturales, incluyendo museos de la ciudad.