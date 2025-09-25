La autoridad monetaria redujo de 35% a 25% el costo que paga por sacar dinero de circulaci\u00f3n poco despu\u00e9s de que el Tesoro estadounidense anunciara sus medidas de apoyo a la Argentina Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Banco Central (BCRA) redujo 10 puntos porcentuales la tasa que paga por sacar pesos de circulaci\u00f3n en el mercado de los bancos. La llev\u00f3 de 35% anual a 25% anual esta ma\u00f1ana. La movida de la entidad conducida por Santiago Bausili fue le\u00edda por operadores como un intento de reducir el costo del financiamiento para empujar una alica\u00edda actividad econ\u00f3mica al tiempo que camina en direcci\u00f3n de abaratar el costo que paga el Tesoro cada vez que coloca deuda en pesos. El mercado reaccion\u00f3 con fuertes subas de letras y bonos soberanos en pesos. En la mesa de operaciones de un banco privado confirmaron el cambio por parte del BCRA. La tasa que ofrece la autoridad monetaria por pases simult\u00e1neos a un d\u00eda pas\u00f3 del 35% al 25% a media ma\u00f1ana. Seg\u00fan detallaron los operadores de esa misma mesa, esto promete bajar todas las tasas del sistema. Desde julio, en medio de la volatilidad cambiaria, el BCRA utiliza la \u201ctasa de simult\u00e1nea\u201d -un instrumento similar a un pase pasivo- para sacar pesos de circulaci\u00f3n. En los hechos, funciona como una Leliq, una Lebac o una LEFI en el sentido de que \u201cesteriliza\u201d pesos. Al 18 de septiembre, la entidad lleg\u00f3 a mantener un stock de 4.796.185 millones esterilizados por esta v\u00eda. El \u00faltimo dato disponible, del 22 de septiembre, mostraba $3.334.411 millones hechos a un lado del sistema a trav\u00e9s de este instrumento. Seg\u00fan explicaron en el mismo banco privado, Bausili y su equipo ven\u00edan buscando una baja de tasas desde hace semanas. Las tasas de inter\u00e9s llegaron a picos dolorosos para la actividad econ\u00f3mica tras el fin de las LEFI, el salto del d\u00f3lar y la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Junto con una actividad econ\u00f3mica que ya empezaba a estancarse, la restricci\u00f3n al cr\u00e9dito que supuso esa suba de tasas dispar\u00f3 los temores de una recesi\u00f3n. Un respetado indicador privado elaborado por UTDT, por ejemplo, estim\u00f3 en 98% las probabilidades de que la econom\u00eda caiga en recesi\u00f3n en los pr\u00f3ximos seis meses. La suba del d\u00f3lar hab\u00eda obligado a subir las tasas. Primero el techo de la banda y, ahora de manera mucho m\u00e1s contundente, la promesa de un swap de USD 20.000 millones para apuntalar las reservas empujan a la baja a la divisa. Las tasas por las nubes, as\u00ed, ya no ser\u00edan necesarias y el BCRA no desperdicia tiempo en bajarlas. \u201cReduce todas las tasas del sistema, relaja las condiciones monetarias e impulsa la curva en pesos\u201d, dijo a Infobae Juan Manuel Truffa de Outlier, quien agreg\u00f3 que la tasa de simult\u00e1neas ya perdi\u00f3 20 puntos porcentuales en 15 d\u00edas. \u201cTodos los activos en pesos, Lecap, Boncap y Bonos CER est\u00e1n volando\u201d, explic\u00f3. \u201cEl efecto del respaldo de EEUU una gran oportunidad para que el Tesoro argentino empiece a comprar reservas, no deber\u00eda dejarla pasar porque hasta que se implemente el paquete anunciado pueden pasar muchas cosas\u201d, agreg\u00f3 el economista. La baja de tasas y su transferencia a todo el sistema no s\u00f3lo pretende bajar el costo del cr\u00e9dito para empresas y familias. Tambi\u00e9n para el propio sector p\u00fablico que, en medio de la volatilidad cambiaria de los \u00faltimos meses, lleg\u00f3 a pagar tasas de m\u00e1s del doble de la inflaci\u00f3n esperada por refinanciar letras Lecap a plazos cort\u00edsimos. Otro alivio buscado. \u00bfQu\u00e9 va a pasar con las tasas de los plazos fijos? Como explican operadores, la baja de la tasa con la que el BCRA aspira pesos promete trasladarse a todo el sistema si tiene \u00e9xito. El traslado no va a ser inmediato, pero ya en la rueda de hoy el rendimiento de letras Lecap, bonos en pesos y bonos atados a la inflaci\u00f3n recortaba fuerte como resultado de la relajaci\u00f3n de las condiciones monetarias. \u201cLa Lecap a un mes con vencimiento el 31 de octubre ayer rend\u00eda casi 4% mensual y hoy rinde 3,25% mensual\u201d, dijo Mart\u00edn Przybylski de One618. Traducido a tasas anuales, eso implica que la letra del Tesoro m\u00e1s corta record\u00f3 de cerca del 48% a m\u00e1s del 39% anual. Casi 10 puntos porcentuales en una sola rueda. As\u00ed como influyen sobre el costo del cr\u00e9dito, la curva de rendimientos en pesos tiene influencia en las tasas que pagan fondos comunes de inversi\u00f3n como los que ofrecen billeteras digitales. Y tambi\u00e9n en las tasas que pagan los dep\u00f3sitos a plazo fijo. De sostenerse la baja de tasas que impulsa hoy con \u00edmpetu el BCRA las tasas de los plazos fijos deber\u00edan bajar r\u00e1pido. Mat\u00edas Barber\u00eda Fuente