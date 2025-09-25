Jujuy al d\u00eda \u00ae - La propuesta busca generar un espacio de encuentro para visibilizar habilidades, fortalecer v\u00ednculos comunitarios y promover la inclusi\u00f3n social a trav\u00e9s de diferentes actividades recreativas, art\u00edsticas y culturales. El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s del Gobierno de la Provincia invita a toda la comunidad a participar de la jornada \u201cCon vos, con la gente: Inclusi\u00f3n Jujuy\u201d, que se desarrollar\u00e1 el martes 30 de septiembre de 9 a 13 horas en el Estadio La Tablada. La propuesta busca generar un espacio de encuentro para visibilizar habilidades, fortalecer v\u00ednculos comunitarios y promover la inclusi\u00f3n social, a trav\u00e9s de diferentes actividades recreativas, art\u00edsticas y culturales. Durante la jornada, los participantes podr\u00e1n disfrutar de m\u00fasica en vivo con artistas locales; muestra de talentos de instituciones y grupos comunitarios; espacio de emprendedores destinado a la exposici\u00f3n y comercializaci\u00f3n de productos y actividades recreativas inclusivas, pensadas para toda la familia. El encuentro est\u00e1 abierto a instituciones, grupos, familias y a la ciudadan\u00eda en general, con el objetivo de compartir experiencias, fomentar la diversidad y celebrar la participaci\u00f3n colectiva.Las instituciones que deseen exponer, pueden sumarse enviando un mensaje de Whatsapp al 388-4564026.De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirma su compromiso de seguir construyendo una provincia m\u00e1s inclusiva, cercana y con oportunidades para todas las personas.