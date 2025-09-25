Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de la provincia anunci\u00f3 el inicio de las jornadas de acompa\u00f1amiento destinadas a estudiantes de 7\u00ba grado que el pr\u00f3ximo a\u00f1o comenzar\u00e1n la secundaria. Como parte de las actividades, se desarrollar\u00e1n los \u201cS\u00e1bados de Escuelas Abiertas\u201d los d\u00edas 4, 11 y 18 de octubre en cinco colegios secundarios seleccionados. Durante estas jornadas, los alumnos podr\u00e1n participar en clases de consulta de Lengua y Matem\u00e1tica, recibir acompa\u00f1amiento socioemocional y asistir a charlas informativas junto a sus familias. Adem\u00e1s, el 6 de octubre se llevar\u00e1 a cabo la propuesta \u201cLas familias van a la escuela\u201d, una actividad que se realizar\u00e1 de manera simult\u00e1nea en todas las instituciones primarias de la provincia, con el objetivo de que estudiantes y padres o tutores conozcan la oferta educativa de nivel secundario. Desde la cartera educativa remarcaron que estas instancias son fundamentales para acompa\u00f1ar la transici\u00f3n de la primaria a la secundaria, fortaleciendo la informaci\u00f3n y el v\u00ednculo entre la comunidad educativa y las familias. Quienes deseen acceder a m\u00e1s detalles sobre cronogramas y establecimientos pueden consultar en la p\u00e1gina oficial: https:\/\/educacion.jujuy.gob.ar\/ingreso2026\/ .