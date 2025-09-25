Clima en Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 28 grados

Jujuy al día ® – El pronóstico del tiempo para Jujuy, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 19:18.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.