Close Menu
    jueves, septiembre 25

    Clima en Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2025

    No hay comentarios1 Min Read

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 28 grados

    Jujuy al día ® – El pronóstico del tiempo para Jujuy, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

    De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

    El sol sale a las 07:08 y se pone a las 19:18.

    Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

    El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

    A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

    Información sugerida

    Leave A Reply

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.