Ayer, se desarroll\u00f3 la primera jornada de la audiencia de debate por el femicidio de la joven juje\u00f1a ocurrido en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales M\u00f3nica Poma, Leandro Flores y Gabriel Gonz\u00e1lez, representa al Ministerio P\u00fablico Fiscal, en la audiencia de debate contra Adri\u00e1n Guillermo y Carlos Dami\u00e1n Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevos\u00eda, ensa\u00f1amiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o m\u00e1s personas y femicidio en perjuicio de la juje\u00f1a, Jimena Beatriz Salas. Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, donde se detallaron las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigaci\u00f3n en contra de los acusados, ambos solicitaron a trav\u00e9s de su abogado defensor, prestar declaraci\u00f3n ante el Tribunal, negando su participaci\u00f3n en el hecho juzgado y respondieron preguntas formuladas por las partes. La ronda de testimoniales inici\u00f3 con la declaraci\u00f3n de la entonces pareja de Jimena Beatriz Salas, quien se refiri\u00f3 a lo sucedido el viernes 27 de enero de 2017 y a la situaci\u00f3n de su grupo familiar en la actualidad. Al finalizar, los jueces Jos\u00e9 Luis Riera, M\u00f3nica Faber y Maximiliano Troyano, dispusieron un cuarto intermedio hasta este jueves 25 a las 8.30, para continuar con la ronda de testimoniales.