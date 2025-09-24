La esperada funci\u00f3n de traducci\u00f3n de WhatsApp permite traducir mensajes con un solo toque, procesando el contenido en el propio dispositivo y garantizando la privacidad de los usuarios en comunicaciones globales Jujuy al d\u00eda \u00ae - WhatsApp ha dado un paso hist\u00f3rico al lanzar una de las opciones m\u00e1s solicitadas por su comunidad: la traducci\u00f3n autom\u00e1tica de mensajes, que incluye el espa\u00f1ol entre los idiomas disponibles. Esta nueva herramienta busca facilitar la comunicaci\u00f3n entre los m\u00e1s de 3.000 millones de usuarios que utilizan la aplicaci\u00f3n en m\u00e1s de 180 pa\u00edses, eliminando la barrera del idioma en chats personales, grupos y actualizaciones de canales. C\u00f3mo traducir mensajes en WhatsApp paso a paso La funci\u00f3n permite traducir cualquier mensaje recibido en otro idioma de forma r\u00e1pida y sencilla. Solo es necesario mantener presionado el mensaje y seleccionar \u201cTraducir\u201d en el men\u00fa contextual. Desde ah\u00ed, se elige si se desea traducir el mensaje al idioma propio o a otro idioma compatible y, en caso de necesitarlo despu\u00e9s, es posible descargar la traducci\u00f3n para consultas futuras. Esta caracter\u00edstica ha sido dise\u00f1ada tanto para chats individuales como para conversaciones grupales, ampliando su alcance a los canales de difusi\u00f3n. En el caso de los usuarios de Android, WhatsApp a\u00f1ade una ventaja adicional: la posibilidad de activar la traducci\u00f3n autom\u00e1tica para toda una conversaci\u00f3n. Este ajuste convierte todos los mensajes recibidos en esa conversaci\u00f3n en textos traducidos al idioma de preferencia, agilizando a\u00fan m\u00e1s el di\u00e1logo entre personas que no comparten una misma lengua. Privacidad garantizada en la traducci\u00f3n de mensajes La privacidad sigue siendo un foco fundamental para WhatsApp en el despliegue de esta funci\u00f3n. Las traducciones se procesan directamente en cada dispositivo, por lo que el contenido de los mensajes no se transmite ni almacena en los servidores de la plataforma. De este modo, WhatsApp asegura que los mensajes y sus traducciones permanecen protegidos y fuera del alcance de terceros. La implementaci\u00f3n de la traducci\u00f3n de mensajes comenzar\u00e1 a estar disponible gradualmente a partir de hoy para los usuarios de Android y iPhone. De inicio, la funci\u00f3n estar\u00e1 habilitada para seis idiomas principales en Android: ingl\u00e9s, espa\u00f1ol, hindi, portugu\u00e9s, ruso y \u00e1rabe. Para quienes utilicen dispositivos iPhone, el abanico se ampl\u00eda a m\u00e1s de 19 idiomas, lo que permitir\u00e1 que un mayor n\u00famero de usuarios acceda a esta novedad desde el primer momento. WhatsApp desde su blog oficial ha confirmado que se ir\u00e1n a\u00f1adiendo m\u00e1s idiomas a lo largo del tiempo para cubrir las necesidades de su diversa base global. El anuncio es especialmente relevante para la comunidad hispanohablante, ya que el espa\u00f1ol figura entre los primeros idiomas integrados en el sistema de traducci\u00f3n. De este modo, quienes reciben mensajes en otros idiomas, o se comunican en contextos internacionales, contar\u00e1n desde ahora con una soluci\u00f3n pr\u00e1ctica y r\u00e1pida para comprender y responder, sin depender de aplicaciones externas o pasos adicionales. La capacidad de traducir mensajes desde la propia app promete mejorar la experiencia de usuario y adaptar la mensajer\u00eda instant\u00e1nea a un mundo donde la diversidad ling\u00fc\u00edstica es ya parte del d\u00eda a d\u00eda. Con el despliegue progresivo de esta funci\u00f3n, la plataforma refuerza su prop\u00f3sito de conectar personas y romper cualquier barrera relacionada con el idioma. Soluciones para limitar Meta AI en WhatsApp La llegada de Meta AI a WhatsApp aporta funciones inteligentes, como respuestas autom\u00e1ticas y generaci\u00f3n de im\u00e1genes, pero no todos desean su presencia constante. Preocupaciones por la privacidad, errores en respuestas o distracciones llevan a muchos a querer minimizar el chat del asistente. Aunque no es posible desinstalarlo, se puede eliminar la conversaci\u00f3n para ocultarlo de la lista de chats activos. Este ajuste permite mayor control y personalizaci\u00f3n, sin sacrificar la posibilidad de acceder a Meta AI en el futuro. Las conversaciones con Meta AI se mantienen protegidas bajo protocolos de privacidad, y los usuarios pueden decidir cu\u00e1ndo y c\u00f3mo interactuar con la herramienta, seg\u00fan sus propias necesidades y expectativas.