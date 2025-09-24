El diputado Diego Rotela cuestion\u00f3 las medidas del Gobierno Nacional Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El diputado provincial Diego Rotela, del Frente Jujuy Crece, se refiri\u00f3 con dureza a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno Nacional tras las derrotas electorales en distintas provincias. \u201cAyer fuimos testigos de medidas que tienen m\u00e1s que ver con la necesidad electoral del gobierno, que con fortalecer la producci\u00f3n agro-ganadera\u201d, afirm\u00f3 Rotela, al se\u00f1alar que las decisiones del oficialismo nacional buscan sostener la performance electoral antes que atender los problemas de la econom\u00eda real. El legislador remarc\u00f3 que \u201catr\u00e1s qued\u00f3 el intento de autocr\u00edtica que tibiamente ensay\u00f3 el presidente la semana pasada, con la mesa pol\u00edtica y el di\u00e1logo con los gobernadores. Ahora apel\u00f3 a los ATN y reparti\u00f3 12500 millones de pesos en cuatro provincias" (3 de ellas con ahogo financiero y una por cuestiones clim\u00e1ticas). En esa l\u00ednea, compar\u00f3 el accionar del oficialismo con experiencias pasadas: \u201cImitando a Massa 2023, apelaron al plan platita eximiendo de retenciones a granos y carnes bovinas y aviares. Lejos de solucionar las necesidades de la gente, este plan solo beneficiar\u00e1 a un par de cerealeras; ni siquiera el productor ser\u00e1 favorecido, porque la mayor\u00eda ya liquid\u00f3 para pagar semillas, arriendos, etc.\u201d Rotela tambi\u00e9n cuestion\u00f3 la contradicci\u00f3n del discurso oficial: \u201cDesde el inicio de la gesti\u00f3n Milei escuchamos hablar de \u2018degenerados fiscales\u2019 y de la obsesi\u00f3n por el \u2018ajuste\u2019. Pero parece que ahora no es tan malo apelar a puntos del PBI para tapar las derrotas en el Congreso y las coimas.\u201d El diputado del oficialismo detall\u00f3 el costo de las \u00faltimas medidas: \u201cLa \u00faltima semana de La Libertad Avanza nos cost\u00f3 a los argentinos U$S 1.100 millones para contener al d\u00f3lar y U$S 2.000 millones que dejar\u00e1n de ingresar por retenciones. Es decir, U$S 3.100 millones, un 0,75% del PBI. Muy lejos del 0,14% que implicaba la ley de financiamiento universitario o de lo que costar\u00eda 15 veces la Ley de Emergencia Pedi\u00e1trica\u201d. \u201cRotundo cambio: del \u2018no hay plata\u2019 al \u2018hay plata para algunos\u2019. Ser un \u2018degeneradito fiscal\u2019 parece que ya no est\u00e1 tan mal\u201d, ironiz\u00f3. Luego advirti\u00f3 sobre el endeudamiento: \u201cEl gobierno nacional pretende recaudar U$S 7.000 millones para fortalecer reservas, y adem\u00e1s planea pedir un nuevo pr\u00e9stamo en EE.UU. por U$S 30.000 millones. Sumados a los U$S 20.000 millones ya otorgados por el FMI, estamos frente a un nivel r\u00e9cord de deuda. \u00bfPara qu\u00e9 se endeuda, si ajusta y no gasta en jubilaciones, obra p\u00fablica, salud, discapacidad o educaci\u00f3n?\u201d Finalmente el diputado Rotela cerr\u00f3 con una reflexi\u00f3n categ\u00f3rica: \u201cJavier Milei descubri\u00f3 el sabor del populismo. Parece cierto ese pseudoteorema que afirma que los extremos se tocan: kirchnerismo y libertarios, tan parecidos que asustan.\u201d