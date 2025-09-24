Jujuy al d\u00eda \u00ae - En la ma\u00f1ana de ayer, personal de la Unidad Policial Cicl\u00edstica de Acci\u00f3n R\u00e1pida procedi\u00f3 a la demora de un sujeto quien sustrajo objetos de un local comercial en la ciudad de Palpal\u00e1. El protagonista fue localizado a horas 12:15 sobre Avenida Libertad y Paypaya, donde el personal policial observ\u00f3 al individuo corriendo desesperadamente con los objetos sustra\u00eddos. De manera inmediata los bicipolic\u00edas lo interceptaron, para luego derivarlo a la dependencia policial.