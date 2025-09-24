Jujuy al d\u00eda \u00ae - Las actividades se realizan junto a carroceros y carroceras de toda la provincia para acercar informaci\u00f3n sobre Educaci\u00f3n Sexual Integral. La Red de Empoderamiento en Educaci\u00f3n Sexual Integral (REE SI!) realiza acciones en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, con propuestas din\u00e1micas y participativas destinadas a las juventudes, principales actores de la convocante fiesta en Jujuy, promoviendo el ejercicio de derechos y el acceso a informaci\u00f3n. En la Ciudad Cultural, j\u00f3venes promotores y promotoras de San Salvador y San Pedro desarrollaron juegos y actividades interactivas, generando espacios de di\u00e1logo y reflexi\u00f3n con carroceros y carroceras con el objetivo de acercar informaci\u00f3n sobre Educaci\u00f3n Sexual Integral (ESI). \u201cREE SI!\u201d es un proyecto que responde a la necesidad de fortalecer la Educaci\u00f3n Sexual Integral y la prevenci\u00f3n combinada del VIH e infecciones de transmisi\u00f3n sexual (ITS) en Jujuy. A su vez, contribuye a mejorar la salud sexual y reproductiva, potenciar la participaci\u00f3n activa de j\u00f3venes y adolescentes de la provincia, y crear una sociedad m\u00e1s justa e igualitaria. Es importante destacar que este es un proyecto del Fondo de Poblaci\u00f3n de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina junto al Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades con el apoyo de la Fundaci\u00f3n Hu\u00e9sped. De la actividad participaron el Director Provincial de Pol\u00edticas Culturales y Comunicaci\u00f3n, Franco Dorado; la Coordinadora de Promoci\u00f3n de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa y la Directora de la Mujer y Equidad de G\u00e9nero de la Municipalidad de San Pedro, Carolina Ubeid.Desde el Consejo Provincial de Mujeres se reafirma el compromiso de seguir impulsando la Educaci\u00f3n Sexual Integral en distintos \u00e1mbitos de la provincia, como herramienta para garantizar derechos, prevenir violencias y construir juventudes m\u00e1s libres e informadas.