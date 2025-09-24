Las entidades financieras actualizaron las tasas nominales anuales que ofrecen por el mismo tipo de instrumento en el sistema bancario local Jujuy al d\u00eda \u00ae - A lo largo de septiembre, los principales bancos del pa\u00eds ajustaron las tasas de inter\u00e9s que ofrecen a quienes eligen colocar fondos en dep\u00f3sitos a plazo fijo tradicional. Los nuevos rendimientos impactan tanto en clientes habituales como en personas que, sin v\u00ednculo previo con la entidad, buscan aprovechar alternativas en un escenario de alta demanda de instrumentos en pesos. La actualizaci\u00f3n de tasas incluye a entidades nacionales, privadas y a bancos de menor tama\u00f1o, as\u00ed como compa\u00f1\u00edas financieras con operaci\u00f3n restringida al segmento minorista. El an\u00e1lisis de las condiciones vigentes marca un contraste respecto al recorte de tasas que varias entidades aplicaron durante la primera quincena de septiembre. Estas \u00faltimas semanas se caracterizaron por una mayor estabilidad en el mercado de cambio y la inyecci\u00f3n de liquidez a trav\u00e9s de las l\u00edneas de financiamiento internacionales. En este contexto, el men\u00fa de tasas que ofrecen los bancos integr\u00f3 la reacci\u00f3n a la evoluci\u00f3n del tipo de cambio oficial y la b\u00fasqueda de mantener atractivo el plazo fijo tradicional frente a otras alternativas. Las tasas nominales anuales, conocidas como TNA, muestran una dispersi\u00f3n significativa entre las entidades principales. Banco de la Naci\u00f3n Argentina figura con una TNA del 43, dato que se traduce en un resultado de $1.035.342,47 tras colocar un mill\u00f3n de pesos durante 30 d\u00edas bajo la modalidad tradicional. Entre los bancos privados con mayor volumen de dep\u00f3sitos, Banco Santander Argentina S.A. ofrece una TNA de 38, que implica un retorno de $1.031.232,88 para el mismo monto y plazo. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Macro S.A. informan para sus plazos fijos tradicionales una tasa de 41,5. El efecto en los rendimientos implica un monto final de $1.034.109,59 tras 30 d\u00edas y una posici\u00f3n inicial de un mill\u00f3n de pesos. Este nivel ubica a ambos bancos levemente por debajo de la propuesta de Banco de la Naci\u00f3n Argentina, pero por encima de gran parte de las entidades privadas sistem\u00e1ticas. El Banco BBVA Argentina S.A. se mantiene alineado con las alternativas conservadoras, con una tasa nominal anual de 38. Este porcentaje coincide con la oferta de Banco Santander Argentina S.A., aunque ambos divergen en la cantidad de clientes y volumen de negocio. Banco de la Provincia de Buenos Aires, por su lado, opta por una escala sensiblemente inferior: la TNA publicada es de 37 y el resultado del dep\u00f3sito apenas supera la barrera de los $1.030.000 tras el plazo mensual. Entre los bancos de menor tama\u00f1o y las compa\u00f1\u00edas financieras que habilitan el acceso a plazos fijos online para no clientes, se advierte una mayor agresividad en la captaci\u00f3n de fondos. Destacan las propuestas de Banco Meridian S.A., Cr\u00e9dito Regional Compa\u00f1\u00eda Financiera S.A.U. y Banco Voii S.A., quienes elevaron sus tasas al 46,5. Este ajuste les permite encabezar el r\u00e1nking de TNA en el segmento, con un resultado superior a $1.038.000 luego de los 30 d\u00edas. Detr\u00e1s, figuras como Banco de la Provincia de C\u00f3rdoba S.A. y Reba Compa\u00f1\u00eda Financiera S.A. se ubican en la franja de 46, con un rendimiento pr\u00f3ximo a $1.037.800 para el capital analizado. El mapa de tasas se completa con una variedad de alternativas ubicadas entre la franja de 44 y 45, destinadas especialmente a peque\u00f1os ahorristas o nuevas cuentas digitales. Bancos como Banco Bica S.A., Banco del Chubut S.A., Banco del Sol S.A. y Banco Hipotecario S.A. posicionan sus ofertas en 45, alcanzando resultados cercanos a $1.036.986,30 para posiciones individuales del mill\u00f3n de pesos. En tanto, entidades como Banco Mariva S.A., Banco de Corrientes S.A. y Banco CMF S.A. eligieron una TNA de 44. Si bien se ubican por debajo de los l\u00edderes del segmento, sus retornos son superiores a las opciones ofrecidas por bancos sistem\u00e1ticos o de perfil tradicional. Dentro de este rango, el capital invertido logra evolucionar a poco m\u00e1s de $1.036.000 tras un mes de permanencia. M\u00e1s all\u00e1 del podio de las tasas m\u00e1s altas y bajas, existen posiciones intermedias en el mercado. Banco Credicoop Cooperativo Limitado y Banco Julio Sociedad An\u00f3nima permanecen con TNA de 39. Bibank S.A. reporta una tasa levemente superior, de 40, reflejada en $1.032.876,71 para dep\u00f3sitos de un mill\u00f3n de pesos. Por su lado, Banco Dino S.A. presenta una propuesta de 42, mientras que Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. se ubica en 42,3, una cifra que otorga rendimientos que rozan los $1.034.800. El segmento inferior, en t\u00e9rminos de TNA, lo ocupan bancos como Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco de Formosa S.A., ambos con tasas del 35 y rendimientos finales de $1.028.767,12, as\u00ed como Banco Masventas S.A., que registra la tasa m\u00e1s baja del universo analizado, con 30. El resultado para aquellos que mantienen su capital en esa entidad se cifra en $1.024.657,53 al cabo de un mes. En la siguiente calculadora, se puede elegir el monto a depositar y la tasa para saber qu\u00e9 rendimiento se va a obtener en 30 d\u00edas en casos particulares. La amplia variabilidad observada en las tasas de plazo fijo tradicional responde tanto a la pol\u00edtica comercial de cada entidad como a condiciones del mercado mayorista. Este esquema permite que bancos orientados al ahorro minorista intenten captar recursos ofreciendo un diferencial de tasa sobre las alternativas m\u00e1s conservadoras. De este modo, quienes no mantienen una cuenta previa en esas entidades pueden acceder a rendimientos superiores, siempre que cumplan con los requisitos de validaci\u00f3n y operaci\u00f3n en l\u00ednea. El an\u00e1lisis del men\u00fa completo permite distinguir el comportamiento de la oferta en cada subsegmento del sistema financiero. Las entidades con mayor volumen de dep\u00f3sitos tienden a tomar una posici\u00f3n defensiva, ajustando sus tasas de manera marginal y sin sobresalir respecto al promedio del sistema. En contraste, los bancos digitales o de menor tama\u00f1o optan por un margen m\u00e1s elevado, con el objetivo de escalar su participaci\u00f3n en un mercado que exige renovados incentivos para canalizar ahorros. La actualizaci\u00f3n reciente de tasas se produce en un contexto influido por la situaci\u00f3n internacional, donde el respaldo financiero de grandes potencias contribuy\u00f3 a disipar presiones en el mercado cambiario dom\u00e9stico. Las entidades locales respondieron reforzando su competitividad para captar ahorros en moneda nacional, sin alterar dr\u00e1sticamente la matriz de opciones vigentes hasta la semana anterior. La decisi\u00f3n de los bancos de mantener o modificar la tasa ofrecida en plazos fijos tradicionales implica efectos de arrastre en el resto del espectro de instrumentos de inversi\u00f3n en pesos. Al cambiar el alcance y el atractivo de los rendimientos disponibles, los ahorristas y empresas recalculan su preferencia entre el dep\u00f3sito bancario, los instrumentos del mercado de capitales y las alternativas fuera del sistema bancario. Este panorama agrega matices a la din\u00e1mica del sistema financiero, ya que los cambios en los niveles de tasa producen oscilaciones en el monto total de dep\u00f3sitos. Las estrategias de captaci\u00f3n y el perfil de los clientes inciden directamente sobre la pol\u00edtica comercial de cada entidad, al combinar tasas, plazos y requisitos de contrataci\u00f3n. De cara al corto plazo, la continuidad del clima de estabilidad financiera se perfila como un factor clave para la definici\u00f3n de las nuevas tasas de referencia. La respuesta de los bancos y compa\u00f1\u00edas financieras, sometidas al monitoreo de la demanda de inversi\u00f3n en pesos, anticipa nuevos ajustes de acuerdo con la evoluci\u00f3n del contexto macroecon\u00f3mico y la competencia por captaci\u00f3n de fondos. Fuente