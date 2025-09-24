Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Yuto, ejecutan una serie de acciones conjuntas que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Recientemente, el gobernador Carlos Sadir recorri\u00f3 la obra de adoquinado de un tramo de la calle Sarmiento, una de las arterias m\u00e1s transitadas del lugar. En este marco, progresa la ejecuci\u00f3n de un plan de obras de infraestructura que tienen como objetivo optimizar la trama urbana de la ciudad. El mandatario provincial, acompa\u00f1ado por el intendente David Abraham Paoli, verific\u00f3 el progreso de la obra de adoquinado de la calle Sarmiento, etapa que proyecta futuras ampliaciones sobre la misma arteria. Estudiantes de Yuto, presentes en FNE Estudiantes de 4\u00b0 y 5\u00b0 a\u00f1o de la Escuela de Minas sede Yuto, presenciaron la elecci\u00f3n de la Representante de Jujuy de los estudiantes, desarrollada el pasado lunes en Ciudad Cultural, velada en la que result\u00f3 coronada Mar\u00eda Victoria Zamar. El viaje fue posible gracias a una gesti\u00f3n del Gobierno de la Provincia, quien provey\u00f3 el colectivo para el traslado a la capital de la provincia. Los j\u00f3venes asistieron para brindar su apoyo a Catalina Dadah, representante del Departamento Ledesma, quien fue elegida como Embajadora de Las Yungas.Los estudiantes de Yuto vivieron "una noche incre\u00edble", disfrutando del show musical de Los Cafres, m\u00edtica banda de reggae que brind\u00f3 una presentaci\u00f3n memorable.