Jujuy al d\u00eda \u00ae - Tras realizar operativos, recorridos, controles vehiculares y tareas investigativas, efectivos de la Comisar\u00eda Seccional 40 lograron importantes resultados en su lucha contra la delincuencia, procediendo al secuestro 4 motocicletas, las cuales 2 de ellas hab\u00edan sido sustra\u00eddas d\u00edas atr\u00e1s en esa localidad. Las restantes registraban prohibici\u00f3n de circulaci\u00f3n y pedido de secuestro activo. Producto de ello, la dependencia policial puso a disposici\u00f3n de la justicia los rodados recuperados para realizar los tr\u00e1mites procesales correspondientes.