Argentina entre los principales productores de plata Jujuy al d\u00eda \u00ae - El proyecto Puna, de SSR Mining, proyecta una producci\u00f3n de m\u00e1s de 8 millones de onzas para 2025. Los yacimientos m\u00e1s importantes se ubican en M\u00e9xico, Rusia y Per\u00fa. La cotizaci\u00f3n internacional de la plata alcanz\u00f3 en 2024 valores que no se ve\u00edan en muchos a\u00f1os, lo que volvi\u00f3 a poner en primer plano a los principales proyectos extractivos de este metal. En este escenario, Argentina logr\u00f3 posicionarse entre los veinte mayores productores del mundo gracias al aporte de la mina Puna, ubicada en Jujuy y operada por SSR Mining Inc. El resultado es considerado un hito para el sector minero local, ya que la operaci\u00f3n se suma a un grupo reducido de explotaciones donde la plata constituye el producto central. El an\u00e1lisis elaborado por el portal especializado Mining Visuals destac\u00f3 que el mercado global est\u00e1 dominado por unas pocas compa\u00f1\u00edas. Un dato relevante es que las mejoras en los procesos operativos han permitido elevar la capacidad de tratamiento en la planta de Puna, que se espera procese en promedio unas 5.000 toneladas por d\u00eda durante todo 2025. \u201cUna mina primaria de plata es una operaci\u00f3n donde la plata es el principal producto extra\u00eddo, lo que significa que representa la mayor parte de sus ingresos\u201d, explica el documento. Bajo este criterio, Puna aparece en la sexta posici\u00f3n del ranking de 2024. SSR Mining present\u00f3 adem\u00e1s su gu\u00eda de producci\u00f3n y costos para 2025, en la que proyecta una extracci\u00f3n consolidada de entre 410.000 y 480.000 onzas equivalentes de oro a partir de sus minas en Estados Unidos, Canad\u00e1 y Argentina. El costo consolidado de ventas se ubicar\u00eda entre los 1.375 y 1.435 d\u00f3lares por onza pagadera, mientras que el Costo Total Sostenible (AISC, por sus siglas en ingl\u00e9s) alcanzar\u00eda entre 2.090 y 2.150 d\u00f3lares por onza. Estas cifras reflejan un incremento superior al 10% en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior. Para la operaci\u00f3n Puna, la previsi\u00f3n es producir en 2025 entre 8 y 8,75 millones de onzas de plata, equivalentes a entre 90.000 y 100.000 onzas de oro. El costo de ventas se situar\u00e1 entre 12,5 y 14 d\u00f3lares por onza, de acuerdo con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas (GAAP). Un dato relevante es que las mejoras en los procesos operativos han permitido elevar la capacidad de tratamiento en la planta de Puna, que se espera procese en promedio unas 5.000 toneladas por d\u00eda durante todo 2025. La empresa indic\u00f3 que los costos sostenidos ser\u00e1n m\u00e1s altos en la segunda mitad del a\u00f1o, alcanzando su punto m\u00e1ximo en el tercer trimestre, lo cual se explica por el perfil de producci\u00f3n y un mayor nivel de desmonte de est\u00e9ril. El plan de inversiones de SSR Mining para la unidad juje\u00f1a contempla unos 15 millones de d\u00f3lares en capital de mantenimiento durante 2025. Paralelamente, se asignar\u00e1n 9 millones de d\u00f3lares a trabajos de exploraci\u00f3n y desarrollo de recursos, con foco en el objetivo Cortaderas. El ranking mundial de la plata En el plano internacional, el ranking elaborado por Mining Visuals ubica a M\u00e9xico en la cima, con las minas Juanicipio y Saucito. La primera registr\u00f3 una producci\u00f3n de 18,6 millones de onzas y es operada por Fresnillo plc en asociaci\u00f3n con MAG Silver Corp. La segunda alcanz\u00f3 15,5 millones de onzas y tambi\u00e9n pertenece a Fresnillo, consolidando la importancia de Zacatecas como epicentro de la miner\u00eda de plata. Rusia se destaca con la mina Dukat, propiedad de Polymetal International, que produjo 14,6 millones de onzas en 2024. Es considerado uno de los activos de plata y oro m\u00e1s relevantes de Eurasia, con una trayectoria de varias d\u00e9cadas de producci\u00f3n sostenida. Otros pa\u00edses latinoamericanos tambi\u00e9n aparecen en el listado. Per\u00fa, con la mina Uchucchacua, refuerza la posici\u00f3n de la regi\u00f3n como el centro m\u00e1s importante de producci\u00f3n mundial de plata primaria. En paralelo, Estados Unidos figura con minas como Greens Creek y Lucky Friday, mientras que Australia aparece con Cannington, operada por South32, que adem\u00e1s de plata es una de las mayores productoras de plomo y zinc. \u00c1frica tiene representaci\u00f3n con la mina Imiter, en Marruecos, operada por Managem, reconocida por ser una de las pocas donde la plata se encuentra en forma elemental libre.