Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Este jueves 25 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Provincial de Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad, estar\u00e1 en el CIC Alberdi (Jos\u00e9 M\u00e1rmol y Jos\u00e9 de Alberro) de 9:00 a 12:30 hs. Durante la jornada se brindar\u00e1: Asesoramiento integral sobre pensiones no contributivas y consultas de ANDIS. Informaci\u00f3n y acompa\u00f1amiento en tr\u00e1mites y gestiones. Orientaci\u00f3n a personas con discapacidad, sus familias y la comunidad en general. Una iniciativa que acerca el Estado a la gente, garantizando derechos y fortaleciendo la inclusi\u00f3n.