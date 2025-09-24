La joven juje\u00f1a, que confes\u00f3 en el reality haber sido abusada en su adolescencia, se\u00f1al\u00f3 en un mensaje en sus redes sociales que \u201cse me va a cumplir un sue\u00f1o\u201d Jujuy al d\u00eda \u00ae - La decisi\u00f3n de Luz Tito de donar la casa que obtuvo como finalista de Gran Hermano Argentina para crear un refugio destinado a mujeres v\u00edctimas de violencia en Jujuy ha generado un fuerte impacto en el norte argentino. La joven, que se consolid\u00f3 como una de las figuras m\u00e1s reconocidas de la edici\u00f3n 2024-2025 del reality, en el que termin\u00f3 en tercer lugar, expres\u00f3 su satisfacci\u00f3n y emoci\u00f3n al concretar este proyecto, que considera la realizaci\u00f3n de un sue\u00f1o largamente anhelado. En un mensaje dirigido a sus seguidores, Luz Tito manifest\u00f3: \u201cEstoy muy feliz, muy contenta. Estoy tambi\u00e9n con muchas emociones porque se me va a cumplir un sue\u00f1o. Ya he cerrado esto, de poder hacer una ayuda a todas las mujeres. Yo dije que entr\u00e9 a la casa de Gran Hermano para poder ayudar a la gente y que me gustar\u00eda hacer esto, que es un refugio para las mujeres que sufren violencia cuando no saben a d\u00f3nde ir o no pueden y que tengan un lugar ac\u00e1\u201d. La vivienda que gan\u00f3 Luz es de casi 50 metros cuadrados, cuenta con cuatro ambientes, dos habitaciones y un ba\u00f1o, y ser\u00e1 adaptada para cumplir su nueva funci\u00f3n social. Nacida en Jujuy capital, Luz es hija de un controvertido ex intendente de La Quiaca, Miguel \u00c1ngel Tito. La vez que Santiago del Moro le pregunt\u00f3 por \u00e9l, Luz respondi\u00f3 sin demasiado \u00e9nfasis que \u201cno estuvo como yo hubiera querido\u201d. Durante su participaci\u00f3n en el reality, en una charla con los compa\u00f1eros de la casa, Luz anticip\u00f3 lo que ahora pudo concretar. En una charla donde todos contaban por qu\u00e9 estaban en el reality, ella se\u00f1al\u00f3: \u201cMe gustar\u00eda que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban comentarios y yo lo ve\u00eda tan lejos. Hoy en d\u00eda estoy ac\u00e1, s\u00e9 que es una puerta enorme\u201d. Y ampli\u00f3: \u201cQuiero apuntar a dos lados, ayudar a los ni\u00f1os primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar. Siempre que pod\u00eda, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a beb\u00e9s. Despu\u00e9s, tambi\u00e9n me gustar\u00eda ayudar mucho a las mujeres, crear un refugio para mujeres\u201d Eso le dio pie para confesar que en su adolescencia hab\u00eda sido abusada: \u201cViv\u00ed muchas cosas fuertes con mis pocos a\u00f1os que tengo, que son 21 y mi familia tambi\u00e9n a la par. As\u00ed que me gustar\u00eda apuntar por ah\u00ed tambi\u00e9n\u201d, comenz\u00f3 a contar. Luego, entre l\u00e1grimas, dio detalles del horror que vivi\u00f3: \u201cEn un momento abusaron de m\u00ed sexualmente y cuando no sab\u00eda d\u00f3nde ir, me hubiera gustado mucho tener un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntar\u00eda ah\u00ed, no por m\u00ed, sino por m\u00e1s mujeres tambi\u00e9n que callan, sobre todo ac\u00e1 en la Argentina, que todo queda ah\u00ed a la nada\u201d. Poco despu\u00e9s de ese episodio, y tras finalizar el colegio secundario, Luz emprendi\u00f3 un largo viaje a Irlanda. Seg\u00fan relat\u00f3 en una entrevista, la motivaci\u00f3n principal fue el deseo de conocer otras culturas y perfeccionar su ingl\u00e9s, a pesar de no tener un rumbo acad\u00e9mico definido en ese entonces. All\u00ed, la joven juje\u00f1a mantuvo una relaci\u00f3n a distancia con un espa\u00f1ol, con quien estableci\u00f3 una din\u00e1mica de pareja abierta durante los per\u00edodos en que resid\u00edan en diferentes pa\u00edses. \u201cNosotros \u00e9ramos una \u2018pareja normal\u2019, cerrada entre nosotros. Nos conocimos en Irlanda y estuvimos un a\u00f1o juntos. Hubo un tiempo que yo me ten\u00eda que volver a Argentina y dijimos: \u2018\u00bfQu\u00e9 hacemos?\u2019 Porque yo no quiero perderme de tu voz, de lo que te salga en la vida, quiero acompa\u00f1arte en tus nuevos sue\u00f1os. Y as\u00ed, mutuamente, dijimos. \u2018No nos queremos soltar\u2019. Entonces, dijimos de abrir la relaci\u00f3n cuando yo me ten\u00eda que venir a Argentina\u201d, explic\u00f3 sobre la decisi\u00f3n tomada en com\u00fan acuerdo. Durante su participaci\u00f3n en el reality, su pareja la sigui\u00f3 desde Espa\u00f1a a trav\u00e9s de YouTube y, tras el final del programa, ambos compartieron un tiempo juntos en Argentina antes de que \u00e9l regresara a su pa\u00eds natal.Dentro de la casa, Luz Tito se defini\u00f3 como una persona competitiva y directa, cualidades que la llevaron a ocupar el tercer puesto en la final, detr\u00e1s de Ulises Ap\u00f3stolo y Santiago \u201cTato\u201d Algorta. Su paso por el programa le permiti\u00f3 potenciar su presencia en redes sociales, donde actualmente re\u00fane una comunidad de m\u00e1s de 600.000 seguidores en Instagram. Adem\u00e1s, ha incursionado como modelo, influencer y participante en streams y entrevistas, consolidando su perfil medi\u00e1tico.