Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un hombre de Salta Capital denunci\u00f3 haber sido v\u00edctima de una estafa tras intentar adquirir en nuestra provincia, una camioneta Volkswagen Amarok blanca por 14 millones de pesos. Seg\u00fan consta en la denuncia, el comprador contact\u00f3 al vendedor y tras alcanzar un acuerdo, entreg\u00f3 la millonaria suma de dinero mencionada. Desafortunadamente, al iniciar los tr\u00e1mites para transferir la titularidad del veh\u00edculo, se le inform\u00f3 que la documentaci\u00f3n entregada era ap\u00f3crifa. El hecho qued\u00f3 registrado en la investigaci\u00f3n penal preparatoria y las autoridades analizan las medidas necesarias para identificar al responsable y esclarecer la operaci\u00f3n fraudulenta.