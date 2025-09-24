Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el Hotel Oasis, comenz\u00f3 este mi\u00e9rcoles la Diplomatura en Contabilidad Regulatoria, organizada en conjunto por la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos y Otras Concesiones (SUSEPU) y la Asociaci\u00f3n de Entes Reguladores de la Rep\u00fablica Argentina (ADERE), con el acompa\u00f1amiento de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la Universidad Nacional de Jujuy. La actividad se desarrollar\u00e1 hasta el viernes 26 de septiembre e incluye instancias presenciales y virtuales. Ree Si! fortalece espacios de encuentro en la Fiesta Nacional de los Estudiantes El presidente de la SUSEPU, Carlos Alberto Oehler, destac\u00f3 la importancia de esta iniciativa, indicando que \u201cla contabilidad regulatoria es una herramienta esencial para los entes reguladores, ya que permite evaluar el desenvolvimiento econ\u00f3mico-financiero de las distribuidoras en las distintas provincias\u201d. \u201cDetectamos ciertas debilidades en el conocimiento t\u00e9cnico-pr\u00e1ctico sobre el an\u00e1lisis de esta informaci\u00f3n y, por eso, impulsamos esta diplomatura con certificaci\u00f3n acad\u00e9mica, contando con el valioso aporte de la doctora Laura Giumelli, referente en el sector el\u00e9ctrico a nivel nacional e internacional\u201d, puntualiz\u00f3. Asimismo, Oehler agradeci\u00f3 la presencia de representantes de entes reguladores de distintas jurisdicciones del pa\u00eds, entre ellas R\u00edo Negro, Corrientes, Formosa, Tucum\u00e1n, Salta y Santiago del Estero.En ese sentido, subray\u00f3 que \u201cya transitamos dos semanas de modalidad virtual mediante la plataforma Zoom, lo que sent\u00f3 las bases conceptuales\u201d y a\u00f1adi\u00f3 que \u201cahora, en estos tres d\u00edas presenciales, avanzaremos en el trabajo pr\u00e1ctico que brindar\u00e1 a los entes reguladores herramientas concretas para enfrentar los desaf\u00edos del an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o de las distribuidoras en cada provincia\u201d. Por su parte, Giumelli se\u00f1al\u00f3 que \u201ces la primera capacitaci\u00f3n general que impulsa ADERE en muchos a\u00f1os y resulta fundamental generar criterios comunes entre provincias, en un contexto de transici\u00f3n energ\u00e9tica y de grandes desaf\u00edos para el sector el\u00e9ctrico\u201d.\u201cLa riqueza de este proceso colaborativo radica en que, pese a la autonom\u00eda de cada jurisdicci\u00f3n, se puedan establecer lineamientos compartidos que fortalezcan el federalismo y la calidad del servicio\u201d, a\u00f1adi\u00f3. Finalmente, Giumelli remarc\u00f3 la importancia de la formaci\u00f3n continua en los organismos estatales y consider\u00f3 que \u201ccapacitar a los recursos humanos agrega valor a los entes reguladores. Es muy destacable el esfuerzo de la SUSEPU y de su presidente en articular con la Universidad, coordinar contenidos y garantizar la organizaci\u00f3n de esta diplomatura, que representa un hito para el sector\u201d.