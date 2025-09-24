Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un instructor de hockey de 55 a\u00f1os fue detenido en San Pedro de Jujuy, acusado de la presunta comisi\u00f3n de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el v\u00ednculo, convivencia y corrupci\u00f3n de menores. De acuerdo a lo informado por fuentes consultadas por nuestro medio, la investigaci\u00f3n se origin\u00f3 a partir de la denuncia presentada por la expareja del acusado, quien habr\u00eda detectado conductas extra\u00f1as en su hija de 9 a\u00f1os. A partir de ello, se dio inicio a una causa penal bajo estricto hermetismo judicial. La investigaci\u00f3n avanz\u00f3 con la toma de declaraciones en C\u00e1mara Gesell a la menor, instancia clave en estos procesos. Tras los informes elaborados la Justicia orden\u00f3 en la jornada del lunes la detenci\u00f3n del docente, quien qued\u00f3 formalmente imputado. El caso se encuentra en etapa de investigaci\u00f3n, y por la gravedad de los cargos, el imputado permanecer\u00e1 privado de su libertad mientras se sustancia el proceso judicial.