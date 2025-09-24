Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Tribunal en lo Criminal de Jujuy declar\u00f3 culpable al acusado por el femicidio de Florencia Sayes, ocurrido en septiembre de 2024 en un inquilinato del Loteo B\u00e1rcena de la capital provincial. El hecho fue caratulado como homicidio agravado por el v\u00ednculo, por ensa\u00f1amiento y por mediar violencia de g\u00e9nero. La audiencia realizada en la Sala III de Tribunales estuvo encabezada por el tribunal integrado por M. A. Tolaba, M. de Athayde Moncorvo y A. C. P\u00e9rez Rojas. Tras analizar las pruebas, se resolvi\u00f3 por unanimidad declarar la responsabilidad penal del acusado. Sin embargo, la definici\u00f3n de la pena qued\u00f3 pendiente debido a cuestiones de agenda judicial y a la ausencia temporal de la defensa. En los pr\u00f3ximos d\u00edas se fijar\u00e1 una nueva audiencia para conocer la condena que le corresponder\u00e1 al imputado. El crimen ocurri\u00f3 el 28 de septiembre de 2024, cuando la v\u00edctima fue atacada a pu\u00f1aladas en el interior de un inquilinato. Tras cometer el hecho, el acusado intent\u00f3 huir en motocicleta, pero fue localizado horas m\u00e1s tarde en un domicilio de barrio San Pedrito, donde se preparaba para darse a la fuga hacia el sur del pa\u00eds con dinero y pertenencias.