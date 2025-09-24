Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un nuevo caso de sextorsi\u00f3n fue denunciado en la provincia, luego de que un hombre cayera en una maniobra delictiva a trav\u00e9s de redes sociales y aplicaciones de mensajer\u00eda. Seg\u00fan la denuncia registrada el 22 de septiembre a las 11 horas, el damnificado cont\u00f3 que se hab\u00eda comunicado a trav\u00e9s de Facebook con el perfil de una supuesta mujer. La conversaci\u00f3n deriv\u00f3 luego en el intercambio de mensajes y fotos \u00edntimas por WhatsApp. Posteriormente, la v\u00edctima comenz\u00f3 a recibir llamadas por la misma aplicaci\u00f3n de mensajer\u00eda en las que los extorsionadores se hicieron pasar por efectivos policiales. Bajo amenazas, le exigieron dinero a cambio de no difundir las im\u00e1genes privadas. Presionado por la situaci\u00f3n, el denunciante realiz\u00f3 una transferencia bancaria por un monto de 110.000 pesos. Fuentes consultadas por nuestro medio confirmaron que la causa fue caratulada como investigaci\u00f3n penal preparatoria contra personas a establecer.