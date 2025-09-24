Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Una comerciante y su madre, quienes manejan un local de art\u00edculos varios en el centro de la ciudad de Perico, denunciaron haber sido v\u00edctimas de una estafa millonaria por parte de supuestos compradores de la provincia de Chubut, espec\u00edficamente de Comodoro Rivadavia. Seg\u00fan informaron fuentes policiales de la Brigada de Investigaciones de Perico, desde el mes de agosto, los estafadores realizaban compras de distintos productos y abonaban mediante transferencias bancarias. Debido al alto volumen de ventas, la comerciante hab\u00eda adoptado la pr\u00e1ctica de despachar la mercader\u00eda al recibir comprobantes de pago, sin esperar la confirmaci\u00f3n efectiva de las transferencias. El pasado 19 de septiembre, al realizar un control de ventas para reponer mercader\u00eda, la comerciante se percat\u00f3 de que el dinero no hab\u00eda ingresado a su cuenta y que los comprobantes presentados correspond\u00edan a documentos falsificados. De esta manera, se confirm\u00f3 que hab\u00edan sido estafadas por un monto superior a los 25 millones de pesos. La denuncia fue presentada en la Brigada de Investigaciones de Perico, que ya inici\u00f3 actuaciones para identificar a los responsables.