Jujuy al d\u00eda \u00ae - Agua Potable de Jujuy S.E. informa a todos los vecinos de Palpal\u00e1 que, debido a la rotura de un acueducto de 400 mm que abastece a la Planta Savio, el servicio de agua potable ser\u00e1 interrumpido para llevar a cabo su reparaci\u00f3n inmediata. A continuaci\u00f3n, se detallan los barrios que se ver\u00e1n afectados por esta situaci\u00f3n: Barrio Savio, Alto Palpal\u00e1, Paso de Jama, San Ignacio de Loyola, 9 de Julio, 25 de Mayo, G\u00fcemes, 18 de Noviembre, San Jos\u00e9 y Ant\u00e1rtida. Los trabajos de reparaci\u00f3n se est\u00e1n realizando en este momento y se prev\u00e9 finalizar alrededor de las 5:00 am del mi\u00e9rcoles. Posteriormente continuar\u00e1n las maniobras necesarias para restablecer el servicio.