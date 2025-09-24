Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos del Grupo Din\u00e1mico de Prevenci\u00f3n del Delito de la Unidad Regional 08 detuvieron a un hombre de 27 a\u00f1os con pedido de paradero por violencia de g\u00e9nero. La intervenci\u00f3n tuvo lugar en la madrugada del martes en la calle Aramburu, cuando los agentes observaron a un sujeto caminando de forma presurosa. Tras abordarlo e identificarlo, el personal policial consult\u00f3 sus datos y confirm\u00f3 que ten\u00eda una orden de aprehensi\u00f3n vigente. Tras la confirmaci\u00f3n del pedido de paradero, los agentes procedieron a colocarle los elementos de sujeci\u00f3n. Se realiz\u00f3 un palpado de seguridad sin encontrar objetos contundentes, y se solicit\u00f3 una unidad m\u00f3vil para su traslado a la seccional correspondiente. Finalmente, el sujeto qued\u00f3 alojado en la Comisar\u00eda 23, donde se llevaron a cabo las diligencias de rigor.