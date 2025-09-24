Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n, a trav\u00e9s del Departamento de Apoyo Institucional (Direcci\u00f3n de Acompa\u00f1amiento Integral Educativo) realiz\u00f3 un encuentro destinado a docentes de nivel secundario participantes del Congreso Nacional de la Juventud que se llev\u00f3 a cabo en instalaciones del Centro de Innovaci\u00f3n Educativa. La jornada denominada \u201cCuidar-se con imaginaci\u00f3n\u201d tuvo como objetivo ser un espacio para reflexionar, compartir y revalorizar las capacidades humanas frente al avance de las tecnolog\u00edas inteligentes. Como as\u00ed tambi\u00e9n repensar c\u00f3mo la inteligencia artificial (IA) irrumpi\u00f3 en el d\u00eda a d\u00eda, transformando la manera en que trabajamos, nos comunicamos y accedemos al conocimiento. Desde el Ministerio de Educaci\u00f3n resaltaron la importancia de generar estos espacios donde \u201cCuidarse y cuidar a los otros\u201d, a trav\u00e9s de la creatividad, la imaginaci\u00f3n, la escucha y el compromiso. En este sentido, el cuidado no es solo una acci\u00f3n, sino una postura frente a la vida, que resguarda el bienestar y la integridad de toda la comunidad educativa.