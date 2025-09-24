Jujuy al d\u00eda \u00ae - Por iniciativa del diputado Omar Guti\u00e9rrez integrante de la comisi\u00f3n de Educaci\u00f3n de la Legislatura, se declar\u00f3 Personalidad Destacada el profesor Oscar Mar\u00edn en reconocimiento a su invaluable contribuci\u00f3n al sistema educativo y a la formaci\u00f3n de j\u00f3venes juje\u00f1os. Familiares del profesor, docentes y directivos del Colegio Nacional fueron recibidos en primer lugar, por el vicegobernador Alberto Bernis quien realiz\u00f3 el saludo protocolar y resalt\u00f3 los aportes significativos y valiosos a la sociedad, la cultura y educaci\u00f3n que el profesor Mar\u00edn realiz\u00f3 en vida, destacando la figura del desaparecido docente. Tras lo cual los familiares y sus acompa\u00f1antes se trasladaron al sal\u00f3n Marcos Paz en donde se llev\u00f3 a cabo el acto de entrega de la minuta N\u00b0 195\/24 por la que es declarado \u00abPersonalidad Destacada Post Mortem\u00bb. El acto estuvo encabezado por la diputada Mar\u00eda Teresa Ferr\u00edn, presidenta de la comisi\u00f3n de Educaci\u00f3n, acompa\u00f1ada por el hijo de Oscar Mar\u00edn, Ra\u00fal; el diputado Omar Guti\u00e9rrez, y el rector del Colegio Nacional N\u00ba 1 Marcelo Mariscal. Al finalizar el acto el diputado Omar Guti\u00e9rrez se mostr\u00f3 conmovido al mencionar el momento "que hemos vivido en la Legislatura porque le hemos rendido homenaje a una persona que marco la vida de muchos juje\u00f1os, de muchas generaciones". Puso de relieve el que muchos alumnos que pasaron por las aulas del Colegio Nacional "llevan los valores que transmiti\u00f3 y que son tan importantes"; y consider\u00f3 que era necesario rescatar esa figura "no tenemos que olvidar que personas como \u00e9l \u2013al igual que otros docentes- dan lo mejor de s\u00ed, transforman la vida de los dem\u00e1s", y que esa transformaci\u00f3n redunda en beneficio, porque los ayuda "a tener un futuro mejor. Yo soy un ejemplo de eso". Y en ese sentido Guti\u00e9rrez consider\u00f3 que cada uno de los docentes que tuvo desde la escuela primaria y luego secundaria "me alentaron a llegar a donde estoy". El legislador agreg\u00f3 que los ex alumnos, muchos de los cuales hoy son docentes, mantienen vivo el legado de los valores del profesor Mar\u00edn "ya qued\u00f3 dentro de todos nosotros, y se sigue multiplicando ese amor por el pr\u00f3jimo y por la docencia, hoy se incrementa y se mantiene vivo." Por su parte Ra\u00fal Mar\u00edn hijo del profesor Mar\u00edn, coment\u00f3 en referencia al reconocimiento que es "muy merecido y volver a poner, en el tapete una figura tan fundamental como fue para la sociedad juje\u00f1a en todo, en su interacci\u00f3n con la sociedad, desde lo educativo, lo civil, lo humano y c\u00f3mo intervino en la formaci\u00f3n de muchas generaciones de juje\u00f1os". Adem\u00e1s, expres\u00f3 el agradecimiento por la iniciativa del diputado Omar Guti\u00e9rrez "para nosotros es un gran honor, y agradecemos mucho este reconocimiento", en ese sentido resalt\u00f3 las palabras del vicegobernador "es un ex alumno del Colegio Nacional, y al igual que otros ex alumnos que tienen muy en lo en lo profundo de su formaci\u00f3n el reconocimiento al paso por el colegio y a la figura del profesor; el se\u00f1or vicegobernador tambi\u00e9n nos ha hecho saber esa misma experiencia. Para nosotros y sobre todo para las generaciones que vienen de nuestra familia, todo esto siempre es muy emocionante", redondeo Ra\u00fal Mar\u00edn. Participaron del acto tambi\u00e9n los diputados y diputadas Alejandra El\u00edas, Valeria G\u00f3mez, Hilda Prolongo y Diego Cruz. Adem\u00e1s de ex docentes y directivos del Colegio Nacional.