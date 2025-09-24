Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) confirm\u00f3 una modificaci\u00f3n en el cronograma de la Fecha 33 de la Primera Nacional. El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y San Telmo, que estaba previsto para este s\u00e1bado 27 de septiembre a las 15:30, finalmente se disputar\u00e1 desde las 13:05 en el estadio Isla Maciel, y ser\u00e1 televisado en vivo. El \u201cLobo\u201d llega con la obligaci\u00f3n de sumar de a tres para sostener sus aspiraciones en la lucha por los primeros lugares de la Zona B. Tras disputarse la Fecha 32, los dirigidos por Mat\u00edas M\u00f3dulo, se encuentran en la cuarta posici\u00f3n con 54 puntos, detr\u00e1s de Gimnasia de Mendoza (59), Estudiantes de R\u00edo Cuarto (56) y Estudiantes de Caseros (55). San Telmo, en tanto, viene de una dura derrota ante el puntero y buscar\u00e1 hacerse fuerte en su cancha para recuperarse. El encuentro se presenta como un desaf\u00edo complejo para Gimnasia, que necesita no perder terreno en la recta final del campeonato.