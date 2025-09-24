Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una delegaci\u00f3n de alumnos de la Escuela Secundaria Rural N\u00b0 3 de Entornos Virtuales de la localidad San Juan de Misa Rumi, departamento Santa Catalina, visit\u00f3 la Legislatura en el marco de una experiencia educativa que incluy\u00f3 el recorrido por el hall central, donde admiraron y se informaron sobre el significado de las obras pict\u00f3ricas de Juan Antonio Monz\u00f3n, la biblioteca legislativa "Jorge A. Bidondo" y el recinto de sesiones, donde legisladoras provinciales explicaron el rol del Parlamento. La recepci\u00f3n estuvo encabezada por las diputadas Ang\u00e9lica Castillo, Noelia Quispe y Alejandra El\u00edas. Durante el encuentro, los j\u00f3venes realizaron preguntas e intercambiaron ideas con las legisladoras, quienes remarcaron la importancia de acercar a las nuevas generaciones a las instituciones democr\u00e1ticas. "Es fundamental que los chicos conozcan cu\u00e1l es la funci\u00f3n de cada legislador y qu\u00e9 actividades se realizan aqu\u00ed en el recinto", destac\u00f3 la diputada Ang\u00e9lica Castillo, quien adem\u00e1s record\u00f3 su v\u00ednculo con la zona, "tuve la oportunidad de recorrer el departamento Santa Catalina entre 2018 y 2019, y aquellos ni\u00f1os que conoc\u00ed en ese momento hoy son j\u00f3venes del secundario. Es muy gratificante volver a verlos ac\u00e1", remarc\u00f3. En esa l\u00ednea, Castillo comparti\u00f3 su experiencia en un proyecto educativo desarrollado en la regi\u00f3n, "trabajamos con la modalidad de Educaci\u00f3n Intercultural Biling\u00fce en la revalorizaci\u00f3n de los juegos ancestrales. Cada docente del colegio primario deb\u00eda recopilar informaci\u00f3n en la comunidad y armar una propuesta did\u00e1ctica para que esas pr\u00e1cticas quedar\u00e1n en la escuela y los chicos pudieran ponerlas en pr\u00e1ctica. Fue un proyecto muy enriquecedor que me llena de orgullo recordar al recibirlos hoy en la Legislatura", record\u00f3. Por su parte, la directora de la instituci\u00f3n, Celia Ramos, agradeci\u00f3 la recepci\u00f3n por parte de las legisladoras y calific\u00f3 a la visita como una experiencia \u00fanica para los estudiantes: "Muchos de ellos, por primera vez, conocieron la Casa de las Leyes. Es una satisfacci\u00f3n enorme y tambi\u00e9n un momento inolvidable porque la adolescencia es la etapa m\u00e1s hermosa de la vida. Ser\u00e1 una vivencia que podr\u00e1n compartir con sus familias". La docente resalt\u00f3 la hospitalidad de las autoridades provinciales y destac\u00f3 la agenda de actividades que acompa\u00f1\u00f3 el viaje: "Las diputadas nos recibieron con mucha amabilidad, y adem\u00e1s recorrimos la Casa de Gobierno, el Museo y el Cabildo. Ahora los chicos esperan con entusiasmo la experiencia de subir al tren solar antes de regresar a Misa Rumi", concluy\u00f3.