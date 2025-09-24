La causa qued\u00f3 en manos de la Justicia, que investiga el hecho en el marco de una ola de estafas telef\u00f3nicas Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una mujer fue v\u00edctima de una estafa millonaria mediante la modalidad conocida como \u201ccuento del t\u00edo\u201d en la ciudad de Libertador General San Mart\u00edn, donde los delincuentes lograron sustraer 10 mil d\u00f3lares, 280 mil pesos y documentaci\u00f3n de propiedades, tras enga\u00f1arla con la excusa de una inminente devaluaci\u00f3n del peso. El hecho ocurri\u00f3 este lunes, cuando la v\u00edctima recibi\u00f3 un llamado telef\u00f3nico de una mujer que fingi\u00f3 ser su hija. La supuesta familiar le asegur\u00f3 que se encontraba en una sucursal bancaria y le pidi\u00f3 que entregara todo el dinero y documentos que ten\u00eda guardados en una caja fuerte, con el argumento de que la moneda nacional perder\u00eda valor de manera inmediata. La estafa se concret\u00f3 cuando, minutos despu\u00e9s de la comunicaci\u00f3n, un hombre se present\u00f3 en el domicilio de la damnificada y dijo ser empleado del banco. La mujer, convencida de la urgencia, entreg\u00f3 la caja de seguridad y, sin embargo, horas m\u00e1s tarde corrobor\u00f3 con su hija verdadera que nunca hab\u00eda estado en la entidad bancaria ni realizado el llamado. La v\u00edctima y su hija se presentaron en la Brigada de Investigaciones local, donde denunciaron el robo e informaron el faltante de dinero y documentaci\u00f3n. Adem\u00e1s, aportaron detalles sobre las caracter\u00edsticas f\u00edsicas del hombre que pas\u00f3 a retirar las pertenencias. La causa qued\u00f3 en manos de la Justicia, que investiga el hecho en el marco de una ola de estafas telef\u00f3nicas que aprovechan la incertidumbre econ\u00f3mica para enga\u00f1ar a los ahorristas.